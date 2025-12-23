Brüsszel nem áll le a pénzosztással

Brüsszel 2,3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az ország közigazgatásának támogatására, miközben továbbra is zajlik az orosz–ukrán háború. Ez a hatodik rendszeres kifizetés az Ukrajna-program keretében, amely az unió legfontosabb eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és az EU-tagság felé vezető útjának támogatására.
Az Ukrajnának megszavazott hitelkeret tetejébe az EU további pénzekkel támogatja az országot. Brüsszel a belső problémák megoldása helyett, további adófizetői milliárdokat adományoz Kijevnek.
A kifizetés az Ukrajna-támogatási eszköz hatodik részlete, amely az ország reformjait és EU-integrációját hivatott elősegíteni a háborús körülmények ellenére. Brüsszel szerint a források hozzájárulnak az ukrán állami költségvetés stabilizálásához és a kulcsfontosságú reformok végrehajtásához. A támogatások ugyanakkor továbbra is vitákat váltanak ki az európai adófizetők terheit és a hosszú távú következményeket illetően.
Egy korábbi cikkünkben beszámoltunk arról is, hogy a brüsszeli csúcson eredetileg az Ukrajnának nyújtott támogatást közvetlenül az elkobzott orosz eszközökből fedezték volna.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
