Brüsszel nem áll le a pénzosztással

A kifizetés az Ukrajna-támogatási eszköz hatodik részlete, amely az ország reformjait és EU-integrációját hivatott elősegíteni a háborús körülmények ellenére. Brüsszel szerint a források hozzájárulnak az ukrán állami költségvetés stabilizálásához és a kulcsfontosságú reformok végrehajtásához. A támogatások ugyanakkor továbbra is vitákat váltanak ki az európai adófizetők terheit és a hosszú távú következményeket illetően.

Egy korábbi cikkünkben beszámoltunk arról is, hogy a brüsszeli csúcson eredetileg az Ukrajnának nyújtott támogatást közvetlenül az elkobzott orosz eszközökből fedezték volna.