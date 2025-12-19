Brüsszel meghátrált, elbukott a háborúpárti terv

A brüsszeli csúcson eredetileg egy olyan, precedens nélküli megoldás is napirenden volt, amely szerint az Ukrajnának nyújtott támogatást közvetlenül az elkobzott orosz eszközökből fedezték volna. Ez a terv azonban túlzottan vitatottnak és jogilag kockázatosnak bizonyult, így végül lekerült az asztalról – írja a Reuters cikkére hivatkozva az Origo.
A hírügynökség beszámolója szerint elsősorban Belgium ellenkezése miatt hiúsult meg a befagyasztott orosz vagyon felhasználása. Brüsszel garanciákat kért arra az esetre, ha Oroszország jogi vagy pénzügyi ellenlépéseket tenne, különösen azért, mert az Európában zárolt orosz eszközök döntő része belga területen található.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!