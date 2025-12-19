Brüsszel meghátrált, elbukott a háborúpárti terv

A brüsszeli csúcson eredetileg egy olyan, precedens nélküli megoldás is napirenden volt, amely szerint az Ukrajnának nyújtott támogatást közvetlenül az elkobzott orosz eszközökből fedezték volna. Ez a terv azonban túlzottan vitatottnak és jogilag kockázatosnak bizonyult, így végül lekerült az asztalról – írja a Reuters cikkére hivatkozva az Origo.

Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever Brüsszelben Fotó: AFP

A hírügynökség beszámolója szerint elsősorban Belgium ellenkezése miatt hiúsult meg a befagyasztott orosz vagyon felhasználása. Brüsszel garanciákat kért arra az esetre, ha Oroszország jogi vagy pénzügyi ellenlépéseket tenne, különösen azért, mert az Európában zárolt orosz eszközök döntő része belga területen található.