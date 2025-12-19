orosz vagyonBrüsszelMagyarország

Brüsszel meghátrált, elbukott a háborúpárti terv

Az uniós vezetők nem jutottak dűlőre a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásáról, így Ukrajna támogatását végül kilencvenmilliárd eurós közös hitelfelvétellel oldanák meg a következő két évben, amelyben Magyarország, Szlovákia és Csehország nem vállal pénzügyi szerepet.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 17:59
Bart De Wever, Belgium miniszterelnöke Brüsszelben (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A brüsszeli csúcson eredetileg egy olyan, precedens nélküli megoldás is napirenden volt, amely szerint az Ukrajnának nyújtott támogatást közvetlenül az elkobzott orosz eszközökből fedezték volna. Ez a terv azonban túlzottan vitatottnak és jogilag kockázatosnak bizonyult, így végül lekerült az asztalról – írja a Reuters cikkére hivatkozva az Origo.

Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever Brüsszelben
Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever Brüsszelben  Fotó: AFP

A hírügynökség beszámolója szerint elsősorban Belgium ellenkezése miatt hiúsult meg a befagyasztott orosz vagyon felhasználása. Brüsszel garanciákat kért arra az esetre, ha Oroszország jogi vagy pénzügyi ellenlépéseket tenne, különösen azért, mert az Európában zárolt orosz eszközök döntő része belga területen található.

A kialakult helyzetben kompromisszum született: az Európai Bizottság felhatalmazást kapott egy közös uniós hitel felvételére, amely mögött az EU költségvetése áll garanciaként. António Costa, az uniós csúcs elnöke szerint a döntés lehetővé teszi, hogy gyors pénzügyi támogatást nyújtsanak Ukrajnának, miközben az orosz vagyon elkobzásának kérdését egy későbbi időpontra halasztották.

Lényeges szempont, hogy a finanszírozásban nem vesz részt minden tagállam. Magyarország, Szlovákia és Csehország csak úgy járult hozzá a konstrukció elindításához, hogy az számukra nem jelent pénzügyi kötelezettséget, így a hitel tényleges finanszírozásából kimaradnak.

Az uniós vezetők ugyanakkor hangsúlyozták: továbbra is zárolva marad az a mintegy 210 milliárd eurónyi orosz vagyon, amely addig nem szabadul fel, amíg Moszkva nem fizet jóvátételt Ukrajnának. Amennyiben ez bekövetkezne, az összeg akár a most felvett kölcsönök törlesztésére is felhasználható lenne.

A Reuters értékelése szerint a döntést az a félelem is motiválta, hogy uniós pénzügyi támogatás hiányában Ukrajna már a jövő évben komoly forráshiánnyal nézne szembe, ami érdemben befolyásolhatná a háború további alakulását.

 

Borítókép: Bart De Wever, Belgium miniszterelnöke (Fotó: AFP)

add-square Sorsdöntő uniós csúcs

Orbán Viktor: Európa rendkívül veszélyes helyzetben van

Sorsdöntő uniós csúcs 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu