Orbán Viktor rendkívüli sikert ért el Brüsszelben – kövesse élőben a miniszterelnök tájékoztatóját

A magyar adófizetők pénze nem kerül Ukrajnába

Deák Dániel videóüzenetében kiemelte, hogy a magyar kormányfő jelentős sikert ért el az EU csúcson, miközben Ursula von der Leyen kudarcot vallott. Orbán Viktor elérte azt, amiért Brüsszelbe utazott.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 10:54
Orbán Viktor miniszterelnök
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető politikai elemzője a közösségi média platformján közzétett videóüzenetében összefoglalta, hogy a brüsszeli sajtó, amely egyébként kifejezetten ellenséges Orbán Viktorral szemben, arról számolt be, hogy a magyar kormányfő hatalmas sikert ért el az Európai Unió csúcsértekezletén, miközben Ursula von der Leyen kudarcot vallott. 

Orbán Viktorral hatalmas sikert ért el

Kiemelte, hogy Orbán Viktor sikeresen elérte, hogy ne nyúljanak hozzá a befagyasztott orosz vagyonhoz, ami egy újabb eszkalációs lépés lett volna a háborúban.

Az elemző hozzátette, hogy ezen túlmenően a magyar miniszterelnök biztosította, hogy ne legyen közös uniós hitelfelvétel Ukrajna számára; a későbbi pénzügyi támogatást kizárólag 24 uniós tagállam fogja felvenni, de Magyarország, Szlovákia és Csehország ebben nem vesz részt, így a magyar adófizetők pénze nem kerül Ukrajnába. Deák Dániel hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor a csaknem 18 órás tárgyalás során sikeresen képviselte a magyar érdeket.

Orbán Viktor miniszterelnök

