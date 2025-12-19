Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető politikai elemzője a közösségi média platformján közzétett videóüzenetében összefoglalta, hogy a brüsszeli sajtó, amely egyébként kifejezetten ellenséges Orbán Viktorral szemben, arról számolt be, hogy a magyar kormányfő hatalmas sikert ért el az Európai Unió csúcsértekezletén, miközben Ursula von der Leyen kudarcot vallott.

Orbán Viktorral hatalmas sikert ért el (Fotó: AFP)

Kiemelte, hogy Orbán Viktor sikeresen elérte, hogy ne nyúljanak hozzá a befagyasztott orosz vagyonhoz, ami egy újabb eszkalációs lépés lett volna a háborúban.

Az elemző hozzátette, hogy ezen túlmenően a magyar miniszterelnök biztosította, hogy ne legyen közös uniós hitelfelvétel Ukrajna számára; a későbbi pénzügyi támogatást kizárólag 24 uniós tagállam fogja felvenni, de Magyarország, Szlovákia és Csehország ebben nem vesz részt, így a magyar adófizetők pénze nem kerül Ukrajnába. Deák Dániel hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor a csaknem 18 órás tárgyalás során sikeresen képviselte a magyar érdeket.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)