Brüsszeli pénzek a magyar ellenzéki médiának: most 120 millió forint jutott a 444-nek

„A Szuverenitásvédelmi Hivatal megvizsgálta a Magyarországon is médiakampányt folytató, The Eastern Frontier Initiative (TEFI) névre hallgató médiaprojektet, amelyről megállapította, hogy a Soros-hálózat szerves részét képezi, és az Európai Bizottság finanszírozza. A hivatal vizsgálatai során arra jutott, hogy a CERV-hez hasonlóan a Kreatív Európa programból is komoly pénzeket kap a Soros-hálózat. A hivatalos indoklás szerint a projekt azért jött létre, hogy az európai biztonságot érintő kérdésekben való közös gondolkodást és együttműködést erősítse a kelet- és közép-európai országokban” – olvasható a jelentésben.

A program valódi célja ezzel szemben az, hogy monitorozza a régió országainak olyan kiemelt stratégiai területeit, mint a nemzetbiztonság, a hadiipari beszerzések, az energiabiztonság, a kibervédelem és az orosz–ukrán háborúhoz való viszony. Ezen témák feltárása során pedig a térség közvéleményét az amerikai Demokrata Párt és üzleti körei érdekeinek megfelelően hangolja át. A részt vevő politikai nyomásgyakorló szervezetek éppen ezért Magyarországot és Szlovákiát állították elsősorban célkeresztjükbe

– magyarázzák.

„A projektet a magyarországi 444 kiadója, a Magyar Jeti Zrt. által vezeti, tagja továbbá a lengyel Gazeta Wyborcza, a szlovák Sme, a holland Bellingcat, a román PressOne, melyek mind Soros György-féle hálózathoz köthető lapok. Kiemelkedik közülük a titkosszolgálati háttérrel rendelkező Bellingcat, aminek bevallottan a korszerű, nyílt forrású hírszerzési technikák átadása a feladata, mely érdekében képzési központot is létrehoztak a résztvevő újságíróknak. A Bellingcat mögött ráadásul ott áll az amerikai „demokráciaexport” zászlóshajójaként ismert National Endowment for Democracy (NED) nevű alapítvány is. A projektben részt vevő szervezetek közel 1,1 millió eurós támogatásban részesültek az utóbbi két évben” – emelik ki.