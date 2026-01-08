444Brüsszelháborúellenzék

Brüsszeli pénzek a magyar ellenzéki médiának: most 120 millió forint jutott a 444-nek

Újabb bizonyíték került napvilágra a brüsszeli politikai beavatkozásról: az Európai Bizottság mintegy 120 millió forinttal támogatja a 444-et is magában foglaló, Soros-hálózathoz köthető médiaprojektet. A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a pénzek célja nem más, mint a magyar választások befolyásolása és a háborús propaganda erősítése.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 21:07
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Brüsszel újabb 120 millió forinttal támogatja a 444 háborús propagandáját. Az Európai Bizottság újabb lépése nem más, mint a magyar választási kampányba történő beavatkozás” – írja bejegyzésében Lánczi Tamás, a A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.

Lánczi Tamás, a A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke a 444-nek juttatott pénzekről írt közösségi oldalán
Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke a 444-nek juttatott pénzekről írt közösségi oldalán Fotó: Facebook

A TEFI projektben részt vevő médiatermékek egytől egyig a Soros-hálózathoz tartoznak. Az így pénzelt lapok mindenben kiszolgálják a brüsszeli politikai célokat, háborús propagandát folytatnak és támadják a nemzeti érdekeket képviselő kormányokat

 – teszi hozzá. „A Szuverenitásvédelmi Hivatal egy évvel ezelőtt már vizsgálta a TEFI-t. Akit érdekelnek a részletek, olvassa el az akkor készült jelentésünket” – zárja.

„A Szuverenitásvédelmi Hivatal megvizsgálta a Magyarországon is médiakampányt folytató, The Eastern Frontier Initiative (TEFI) névre hallgató médiaprojektet, amelyről megállapította, hogy a Soros-hálózat szerves részét képezi, és az Európai Bizottság finanszírozza. A hivatal vizsgálatai során arra jutott, hogy a CERV-hez hasonlóan a Kreatív Európa programból is komoly pénzeket kap a Soros-hálózat. A hivatalos indoklás szerint a projekt azért jött létre, hogy az európai biztonságot érintő kérdésekben való közös gondolkodást és együttműködést erősítse a kelet- és közép-európai országokban” – olvasható a jelentésben. 

A program valódi célja ezzel szemben az, hogy monitorozza a régió országainak olyan kiemelt stratégiai területeit, mint a nemzetbiztonság, a hadiipari beszerzések, az energiabiztonság, a kibervédelem és az orosz–ukrán háborúhoz való viszony. Ezen témák feltárása során pedig a térség közvéleményét az amerikai Demokrata Párt és üzleti körei érdekeinek megfelelően hangolja át. A részt vevő politikai nyomásgyakorló szervezetek éppen ezért Magyarországot és Szlovákiát állították elsősorban célkeresztjükbe

 – magyarázzák. 

„A projektet a magyarországi 444 kiadója, a Magyar Jeti Zrt. által vezeti, tagja továbbá a lengyel Gazeta Wyborcza, a szlovák Sme, a holland Bellingcat, a román PressOne, melyek mind Soros György-féle hálózathoz köthető lapok. Kiemelkedik közülük a titkosszolgálati háttérrel rendelkező Bellingcat, aminek bevallottan a korszerű, nyílt forrású hírszerzési technikák átadása a feladata, mely érdekében képzési központot is létrehoztak a résztvevő újságíróknak. A Bellingcat mögött ráadásul ott áll az amerikai „demokráciaexport” zászlóshajójaként ismert National Endowment for Democracy (NED) nevű alapítvány is. A projektben részt vevő szervezetek közel 1,1 millió eurós támogatásban részesültek az utóbbi két évben” – emelik ki.

„A konzorcium tagjai a manipulatív és dezinformációs narratíváktól vezérelt cikkeik mellett rendszeresen tesznek közzé az uniós stratégiaalkotó műhelynek tartott Globsec nevű agytröszttel közösen különböző kiadványokat, melyeket iskolákban és egyetemeken is terjesztenek. 

A Nyílt Társadalom Alapítvány által is támogatott Globsec ideológiailag vezérelt testület, amit az is bizonyít, hogy vezetőségében és tanácsadó testületében olyan személyek ülnek, mint az egykori magyar baloldali miniszterelnök, Bajnai Gordon, vagy éppen a 2022-es magyar országgyűlési választások során az ellenzéki pártok tiltott pártfinanszírozásának megszervezésében kulcsszerepet játszó Korányi Dávid

 – teszik hozzá.

„A Szuverenitásvédelmi Hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy Brüsszel túlterjeszkedik a hatáskörén, olyan témákban finanszíroz propagandakampányokat, amelyek nemzeti hatáskörben vannak, sőt, amelyek a nemzeti szuverenitást a legmélyebben érintik” – figyelmeztetnek.

Borítókép: Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke (Fotó: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfinn

Amin lehet röhögni és amin tilos

Bayer Zsolt avatarja

Már akinek, persze…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu