Lánczi Tamás
2026. 01. 06. 6:45
Lánczi Tamás, Facebook: „Különösen árulkodó, hogy jogász létére Magyar Péter rendszeresen arról beszél, hogy az EU tagjaként Magyarország lemondott a szuverenitásáról. Az Alaptörvény világosan fogalmaz: Magyarország semmilyen szuverenitásáról nem mondott le. Bizonyos hatásköröket a többi uniós országgal közösen gyakorol. Ez nem egyszerűen nyelvbotlás vagy tévedés. Ez a „merjünk kicsik lenni” hozzáállás, ez Magyarország politikai alárendeltségének bejelentése. Aki így gondolkodik, az szó nélkül fog végrehajtani minden brüsszeli diktátumot – legyen szó adóemelésről, a rezsicsökkentés eltörléséről, a migránsok beengedéséről vagy a háború támogatásáról.”

