Így írnak ők – Március 13., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Jakab Péter, Vitézy Dávid, Rónay Tamás, Balogh Gábor és Szabó Gergő gondolataiból tallózunk.

Összes idézet

Jakab Péter

És ha nem szavaznak a határontúliak, akkor lehet, már többet nem is fognak tudni.

Vitézy Dávid

„Minden nap látom, hogy Budapest nincs vezetve.”

Rónay Tamás

„A gyűlöletkeltésnek nincs határa.”

Balogh Gábor

„Melankolikus morfondírozás a Jobbik ravatala felett.”

Szabó Gergő

„A tiszás gyűlöletgombócok egy új, eddig még nem látott mélységet képviselnek.”

