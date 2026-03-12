Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 03. 12. 15:48

Így írnak ők – Március 12., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Tóta W. Árpád, Dobrev Klára, Mandula Viktor, Megadja Gábor és Susánszky Mátyás gondolataiból tallózunk.

Összes idézet

Tóta W. Árpád

„Nincs háborús veszély, és akkor sem lesz, ha Orbán Viktor megbukik.”

Dobrev Klára

„A Tisza támadta meg a helyi választási bizottságoknál a DK jelöltjeit.”

Mandula Viktor

„Csányi Sándort megvehetném kilóra.”

Megadja Gábor

„Megérdemelnek kollektíven egy Leni Riefenstahl-dijat.”

Susánszky Mátyás

„Kár volt mondani…”

Így írnak ők – Március 12., délután

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

