Így írnak ők – Március 12., délután

Szijjártó Péter: Nem engedhetjük, hogy a történelem legsötétebb napjai visszatérjenek

A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarországnak ki kell maradnia a háborúkból, és mindent meg kell tenni azért, hogy a történelem sötét fejezetei ne ismétlődhessenek meg.