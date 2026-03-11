Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 03. 11. 6:37

Így írnak ők – Március 11., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Márki-Zay Péter, Tordai Bence, Dobrev Klára, Fodor Gábor és Susánszky Mátyás gondolataiból tallózunk

Összes idézet

Márki-Zay Péter

Márki-Zay mindenáron „vért akar”

Tordai Bence

Bizony Tordai úr, legközelebb csak a tévében láthatja majd „ezeket”...

Dobrev Klára

„Ne bántsd a Kutyapártot!”

Fodor Gábor

„Ez a fajta presszió csak összezárja a társadalmat”

Susánszky Mátyás

Vége az emberkísérletnek?

Odrobina Kristóf
idezojelekOrbán Viktor

Fájdalmas vallomással üzentek Brüsszelből a választás előtt Orbán Viktornak, ezt senki sem teszi ki az ablakba

Odrobina Kristóf avatarja

A történet mindig ugyanaz, csak a végén az egyszerű emberek isszák meg a levét.

