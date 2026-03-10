Így írnak ők – Március 10., délelőtt

tisza párt

A befagyasztott uniós pénzek miatt elmaradó kórházfelújításokat pozitívnak feltüntető tiszás EP-képviselő most az egészségügy javításáért kampányol

Kollár Kinga egy videóban a külföldre távozott orvosokról és ápolókról beszél, tavaly viszont elégedetten nyugtázta, hogy az EU a hazánknak járó pénzek visszatartásával rontja a magyar emberek életminőségét.