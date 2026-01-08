Szigorú fellépés külföldön is

Lánczi Tamás, Facebook: „Szigorúan fellép Kanada a külföldről finanszírozott nyomásgyakorlással szemben. 240 millió forintnak megfelelő bírsággal sújtaná a kanadai kormány azokat, akik nem regisztrálnak a külföldről finanszírozott szervezetek átláthatóságát célzó jegyzékbe. Kanada 2024-ben fogadta el azt a szuverenitásvédelmi jogszabályt, amely hamarosan kötelezi a külföldről fizetett magánszemélyeket, cégeket, NGO-kat és oktatási intézményeket, hogy hozzák nyilvánosságra, pontosan kiknek az érdekeit képviselik és mennyi pénzből. Az átláthatóság megteremtésére 14 napjuk van, ennek elmulasztása az új tervek szerint akár súlyos pénzbírsággal és büntetőjogi következményekkel is járhat.”