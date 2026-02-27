Rendkívüli

A magyarok elutasítják az ukrán olajblokádot

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 02. 27. 14:44

Így írnak ők – Február 27., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Fekete-Győr András, Kunhalmi Ágnes, Batka Zoltán, Mandula Viktor és Szabó Gergő  gondolataiból tallózunk

Fekete-Győr András

Amikor elfogynak a szavak és csak a szekunder szégyen marad

Kunhalmi Ágnes

Ágnes, a túl egyszerű lélek

Batka Zoltán

„A Fidesz a Medián felmérésről tereli el a figyelmet a nevetséges háborús riogatással”

Mandula Viktor

Racionalista gondolkodó

Szabó Gergő

„Hann Endre és a magát már régen beárazó Medián most végleg lebukott”

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekuszítás

Dobrev Gyurcsány nyomdokain

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekszabadság

Legyőzzük a bolsevik szörnyeteget

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekeredmény alakulás

Innen dicsőség, onnan hazaárulás

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekemlékirat

Nyugtalan idők nyugtalan tanúja

