Tömegbaleset Veszprém vármegyében: több jármű csapódott egymásba, gázolaj borította az aszfaltot

Teljes útzár és mentői beavatkozás követte a Kislőd és Ajkarendek között történt tömegbalesetet, ahol hat személyautó és egy kamion karambolozott. A kamion üzemanyagtartálya megsérült, gázolaj került az úttestre.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 15:24
Egymásnak ütközött hat személyautó és egy nyerges vontató a 8-as főúton, Kislőd és Ajkarendek között. A kamion üzemanyagtartálya megrongálódott, gázolaj ömlött az úttestre. A műszaki mentést végző ajkai hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A helyszínen vannak a mentők is – írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

mentőautó
Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat 

A Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője, Csondor Henrietta a veol.hu megkeresésére elmondta, hogy hat személygépkocsi és egy nyerges vontató ütközött össze, és az Ajkai Hivatalos Tűzoltóparancsnokság sietett a baleset helyszínére. A kamion raktere üres volt, rakományt nem szállított, de az üzemanyagtartálya megsérült.

Sajtóinformációk szerint 

egy ember súlyosan, heten pedig könnyen sérültek meg a balesetben.

Borítókép: Tömegkarambol történt a 8-as főúton, sok a sérült (Forrás: veol.hu)

