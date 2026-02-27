Tömegbaleset Veszprém vármegyében: több jármű csapódott egymásba, gázolaj borította az aszfaltot

Egymásnak ütközött hat személyautó és egy nyerges vontató a 8-as főúton, Kislőd és Ajkarendek között. A kamion üzemanyagtartálya megrongálódott, gázolaj ömlött az úttestre. A műszaki mentést végző ajkai hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A helyszínen vannak a mentők is – írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat

A Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője, Csondor Henrietta a veol.hu megkeresésére elmondta, hogy hat személygépkocsi és egy nyerges vontató ütközött össze, és az Ajkai Hivatalos Tűzoltóparancsnokság sietett a baleset helyszínére. A kamion raktere üres volt, rakományt nem szállított, de az üzemanyagtartálya megsérült.

Sajtóinformációk szerint

egy ember súlyosan, heten pedig könnyen sérültek meg a balesetben.

