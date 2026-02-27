mr készülékegészségügySemmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikatársadalmi összefogás

Tengeralattjáró a Gyermekgyógyászati Klinikán

Társadalmi összefogással valósult meg a Semmelweis Egyetem csúcskategóriás gyermek mágneses rezonancia (MR) vizsgálója, amely nemcsak gyógyulást, hanem élményt is ígér a kis pácienseknek.

Munkatársunktól
2026. 02. 27. 16:59
Forrás: Semmelweis Egyetem
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Gyermekgyógyászati Klinika kis pácienseit tengeralattjáró tematikájú váró és MR-vizsgáló fogadja mostantól a Semmelweis Egyetemen. A fejlesztés révén a gyerekeknek olyan barátságos és támogató környezetet tudnak biztosítani, amely a legmodernebb feltételeket teremti meg a gyógyulásukhoz, és segíti leküzdeni a vizsgálattól való félelmet is. A beruházás egyetemi forrásbevonás mellett, társadalmi összefogásban valósult meg. 

A csúcskategóriás MR-készülékkel akár havi háromszáz vizsgálatot is el lehet végezni. Fotó: Semmelweis Egyetem

Az egyetemen minden második mágneses rezonancia vizsgálatot gyerekeken végeznek, és évente több száz oxigénhiánnyal, központi idegrendszeri betegséggel született vagy daganatos gyermeknek van szüksége MR-vizsgálatra. Az új MR havonta akár 300 páciens vizsgálatát is lehetővé teszi.

 

Világszínvonalon gyógyítanak


Az ünnepélyes átadón Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter köszöntőjében arról beszélt, hogy a Semmelweis Egyetem a rangsorokban a világ legjobb egy százalékában szerepel. – Az elmúlt évek során az egyetem nemzetközi tudományos publikációs tevékenysége 70 százalékkal nőtt, és Magyarország legkomplexebb, legjobb egészségügyi ellátója. Az orvosegyetemek között a világ 186., a világ összes egyeteme közül pedig a 272. helyen szerepel jelenleg, a kardiológiai tevékenysége a legjobb 30 között van, gyógyszerésztudományi tevékenysége pedig a 61. legjobb helyen áll a világon – sorolta a miniszter, majd hozzátette, a cél az, hogy 2030-ra a Semmelweis Egyetem a világ legjobb száz egyeteme között szerepeljen és Közép-Európa és Európa egyik legjobb, legeredményesebb egészségügyi ellátója legyen.

A gyermek-MR ötvözi a tradíciót, innovációt és a családokra, gyermekekre való figyelmet

 – hangsúlyozta a miniszter. Kitért rá, hogy a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt keretében 128,8 milliárdnyi fejlesztés valósult meg, illetve vár megvalósításra.

 

Állami és civil összefogás

 

– Fontos számunkra, hogy Európa egyik legrégebbi gyermekgyógyászati intézményében, a Gyermekgyógyászati Klinikánkon a legkorszerűbb tudással és a legfejlettebb technológiával, a legmagasabb szintű ellátással segítsük a beteg gyerekek gyógyulását. 

A beruházás állami, intézményi és társadalmi összefogással valósult meg. Fotó: Semmelweis Egyetem

Arra is odafigyelünk, hogy a kezelések a lehető legkisebb megterhelést jelentsék a kis pácienseinknek, és a kórházban töltött időt, amennyire csak lehet, könnyebbé és barátságosabbá tegyük számukra

– mondta köszöntőjében Merkely Béla. A rektor emlékeztetett, hogy a fejlesztés egy jótékonysági kezdeményezéssel erősödött meg, amely 2024 végén indult. 

A kampány során valódi társadalmi összefogás segítségével több mint százmillió forint támogatás gyűlt össze, ami a teljes bekerülési költség tíz százaléka. Több mint 2100 magánszemély ajánlotta fel adója egy százalékát, sokan egyéni támogatásokkal segítették az egyetemi forrásbevonással megvalósított beruházást, és számos hazai nagyvállalat is a kezdeményezés mellé állt

– részletezte a rektor, aki szerint ez az összefogás jól mutatja, hogy az egyetem által képviselt értékek messze túlmutatnak az intézmény falain: a jövő generációinak egészsége közös felelősségük. 

 

Színművészek a gyermekek gyógyulásáért

 

Merkely Béla rektor köszönetet mondott Bodrogi Gyulának, Ónodi Eszternek, Kamarás Ivánnak és Szabó Zsófinak, akik nyilvános
szerepvállalásukkal segítették a gyűjtést.

Bodrogi Gyula színművész, aki maga is részt vett a projekt megvalósításához kapcsolódó jótékonysági kampányban az eseményen röviden felszólalva elmondta, számára mindig öröm olyan kezdeményezésekben részt venni, ami a gyermekek gyógyulását segíti. 

 

Több mint dizájn

 

Dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes, a Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója a váró és a vizsgáló gyermekbarát berendezése kapcsán hangsúlyozta: ez a dizájn nem puszta dekoráció. – Ha egy gyermek azt érzi, hogy kalandra indul egy tengeralattjáróval az óceán mélyére, az már nemcsak a diagnosztika, hanem egyben a terápia kezdete is. A csúcskategóriás, háromteslás MR-berendezés kiemelkedő szöveti felbontással rendelkezik, a legkorszerűbb diagnosztikát biztosítja – ismertette dr. Szabó Attila.

A váró nemcsak látványos, hanem oldja a feszültséget, ami a terápia első lépése. Fotó: Semmelweis Egyetem

A gyermekek MR-vizsgálata speciális berendezést és szaktudást igényel, mivel testméretük, betegségeik és együttműködési képességük eltér a felnőttekétől; a modern készülék erősebb gradiensével és mesterséges intelligencián alapuló megoldásaival gyorsabb, jobb minőségű vizsgálatot tesz lehetővé, csökkentve az altatás idejét

– ezt már dr. Maurovich Horvat Pál, a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika igazgatója mondta el. Hozzátette, hogy ennek a speciális képalkotó labornak a megvalósítása nagyjából egy évet vett igénybe.

Borítókép: A csúcskategóriás, háromteslás MR-berendezés legkorszerűbb diagnosztikát biztosítja (Fotó: Semmelweis Egyetem)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu