Tengeralattjáró a Gyermekgyógyászati Klinikán

A Gyermekgyógyászati Klinika kis pácienseit tengeralattjáró tematikájú váró és MR-vizsgáló fogadja mostantól a Semmelweis Egyetemen. A fejlesztés révén a gyerekeknek olyan barátságos és támogató környezetet tudnak biztosítani, amely a legmodernebb feltételeket teremti meg a gyógyulásukhoz, és segíti leküzdeni a vizsgálattól való félelmet is. A beruházás egyetemi forrásbevonás mellett, társadalmi összefogásban valósult meg.
Az egyetemen minden második mágneses rezonancia vizsgálatot gyerekeken végeznek, és évente több száz oxigénhiánnyal, központi idegrendszeri betegséggel született vagy daganatos gyermeknek van szüksége MR-vizsgálatra. Az új MR havonta akár 300 páciens vizsgálatát is lehetővé teszi.
Világszínvonalon gyógyítanak
Az ünnepélyes átadón Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter köszöntőjében arról beszélt, hogy a Semmelweis Egyetem a rangsorokban a világ legjobb egy százalékában szerepel. – Az elmúlt évek során az egyetem nemzetközi tudományos publikációs tevékenysége 70 százalékkal nőtt, és Magyarország legkomplexebb, legjobb egészségügyi ellátója. Az orvosegyetemek között a világ 186., a világ összes egyeteme közül pedig a 272. helyen szerepel jelenleg, a kardiológiai tevékenysége a legjobb 30 között van, gyógyszerésztudományi tevékenysége pedig a 61. legjobb helyen áll a világon – sorolta a miniszter, majd hozzátette, a cél az, hogy 2030-ra a Semmelweis Egyetem a világ legjobb száz egyeteme között szerepeljen és Közép-Európa és Európa egyik legjobb, legeredményesebb egészségügyi ellátója legyen.
A gyermek-MR ötvözi a tradíciót, innovációt és a családokra, gyermekekre való figyelmet
– hangsúlyozta a miniszter. Kitért rá, hogy a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt keretében 128,8 milliárdnyi fejlesztés valósult meg, illetve vár megvalósításra.
Állami és civil összefogás
– Fontos számunkra, hogy Európa egyik legrégebbi gyermekgyógyászati intézményében, a Gyermekgyógyászati Klinikánkon a legkorszerűbb tudással és a legfejlettebb technológiával, a legmagasabb szintű ellátással segítsük a beteg gyerekek gyógyulását.
