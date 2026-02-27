Tengeralattjáró a Gyermekgyógyászati Klinikán

A Gyermekgyógyászati Klinika kis pácienseit tengeralattjáró tematikájú váró és MR-vizsgáló fogadja mostantól a Semmelweis Egyetemen. A fejlesztés révén a gyerekeknek olyan barátságos és támogató környezetet tudnak biztosítani, amely a legmodernebb feltételeket teremti meg a gyógyulásukhoz, és segíti leküzdeni a vizsgálattól való félelmet is. A beruházás egyetemi forrásbevonás mellett, társadalmi összefogásban valósult meg.

A csúcskategóriás MR-készülékkel akár havi háromszáz vizsgálatot is el lehet végezni. Fotó: Semmelweis Egyetem

Az egyetemen minden második mágneses rezonancia vizsgálatot gyerekeken végeznek, és évente több száz oxigénhiánnyal, központi idegrendszeri betegséggel született vagy daganatos gyermeknek van szüksége MR-vizsgálatra. Az új MR havonta akár 300 páciens vizsgálatát is lehetővé teszi.

Világszínvonalon gyógyítanak



Az ünnepélyes átadón Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter köszöntőjében arról beszélt, hogy a Semmelweis Egyetem a rangsorokban a világ legjobb egy százalékában szerepel. – Az elmúlt évek során az egyetem nemzetközi tudományos publikációs tevékenysége 70 százalékkal nőtt, és Magyarország legkomplexebb, legjobb egészségügyi ellátója. Az orvosegyetemek között a világ 186., a világ összes egyeteme közül pedig a 272. helyen szerepel jelenleg, a kardiológiai tevékenysége a legjobb 30 között van, gyógyszerésztudományi tevékenysége pedig a 61. legjobb helyen áll a világon – sorolta a miniszter, majd hozzátette, a cél az, hogy 2030-ra a Semmelweis Egyetem a világ legjobb száz egyeteme között szerepeljen és Közép-Európa és Európa egyik legjobb, legeredményesebb egészségügyi ellátója legyen.

A gyermek-MR ötvözi a tradíciót, innovációt és a családokra, gyermekekre való figyelmet

– hangsúlyozta a miniszter. Kitért rá, hogy a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt keretében 128,8 milliárdnyi fejlesztés valósult meg, illetve vár megvalósításra.

Állami és civil összefogás

– Fontos számunkra, hogy Európa egyik legrégebbi gyermekgyógyászati intézményében, a Gyermekgyógyászati Klinikánkon a legkorszerűbb tudással és a legfejlettebb technológiával, a legmagasabb szintű ellátással segítsük a beteg gyerekek gyógyulását.