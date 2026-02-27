Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – aki korábban Donald Trump amerikai elnökkel is tárgyalt – úgy fogalmazott: a háromoldalú formátum alkalmas lehet számos kérdés rendezésére, hiszen a döntő kérdésekben a vezetők határoznak. Az ukrán főtárgyaló, Rusztem Umerov közölte, hogy a felek gazdasági és biztonsági témákban dolgoznak annak érdekében, hogy a következő egyeztetés érdemi eredményeket hozzon – számolt be róla az Origo.
Genf: nincs megállapodás, de Zelenszkij óriási összeget kért Ukrajnának
Ukrán és amerikai tisztségviselők Genfben egyeztettek a háború utáni újjáépítésről, miközben az Oroszországgal folytatott tárgyalások továbbra is elakadtak. Kijev reményei szerint a jövő hónap elején Abu-Dzabiban sorra kerülő háromoldalú – ukrán, orosz és amerikai – találkozón sikerülhet véglegesíteni a megállapodás legfontosabb részleteit, és előkészíteni a két államfő személyes egyeztetését.
A háború ezen a héten az ötödik évébe lépett, és továbbra sem mutatkoznak a lezárás jelei. Az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketörekvések ellenére Moszkva és Kijev álláspontja lényeges kérdésekben – mindenekelőtt a területi ügyekben – változatlanul távol áll egymástól. Oroszország azt követeli, hogy Ukrajna engedje át az általa még ellenőrzött, iparosított donyecki területek fennmaradó 20 százalékát, míg Kijev kijelentette: nem mond le olyan földről, amelynek védelmében ezrek vesztették életüket
– írja a Reuters.
A genfi tárgyalások előtt néhány órával Oroszország újabb nagyszabású légitámadást hajtott végre: 420 drónt és 39 rakétát indított energetikai és más létfontosságú infrastruktúra ellen. A támadások következtében több tucat ember megsérült, és nyolc régióban keletkeztek károk.
Az utóbbi hónapokban az orosz csapások elsősorban Ukrajna energiarendszerét érték, erőművek és alállomások semmisültek meg, ami tartós áramszüneteket okozott. Moszkva tagadja, hogy civileket támadna, ugyanakkor a 2022 februárjában indított invázió óta a támadások ezrek halálát okozták. Ukrajna is mért csapásokat orosz energetikai létesítményekre.
Az újjáépítés kérdése a béketárgyalások egyik központi elemévé vált. Kijev a következő tíz évben mintegy 800 milliárd dollárnyi állami és magántőke bevonásával számol. A Világbank legfrissebb, a 2022. február 24. és 2025. december 31. közötti időszakot vizsgáló becslése szerint az ukrán gazdaság helyreállítása 588 milliárd dollárba kerülhet.
A rendezés legösszetettebb kérdései közé tartozik a területi vita mellett a zaporizzsjai atomerőmű sorsa is, amelyet az orosz erők a háború első heteiben foglaltak el.
Zelenszkij partnereit arra kérte, hogy fokozzák a nyomást Moszkvára. A Reuters értesülése szerint az Egyesült Államok lassította az orosz Lukoil nemzetközi érdekeltségeinek értékesítését, hogy ezzel is nyomást gyakoroljon Oroszországra a béketárgyalások során.
Borítókép: Genfi orosz, ukrán és amerikai küldöttek közötti háromoldalú tárgyalások (Fotó: AFP)
