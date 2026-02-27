ZelenszkijUkrajnaAmerikaorosz-ukrán háborúújjáépítés

Genf: nincs megállapodás, de Zelenszkij óriási összeget kért Ukrajnának

Ukrán és amerikai tisztségviselők Genfben egyeztettek a háború utáni újjáépítésről, miközben az Oroszországgal folytatott tárgyalások továbbra is elakadtak. Kijev reményei szerint a jövő hónap elején Abu-Dzabiban sorra kerülő háromoldalú – ukrán, orosz és amerikai – találkozón sikerülhet véglegesíteni a megállapodás legfontosabb részleteit, és előkészíteni a két államfő személyes egyeztetését.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 18:02
Genfi ​​orosz, ukrán és amerikai küldöttek közötti háromoldalú tárgyalások (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – aki korábban Donald Trump amerikai elnökkel is tárgyalt – úgy fogalmazott: a háromoldalú formátum alkalmas lehet számos kérdés rendezésére, hiszen a döntő kérdésekben a vezetők határoznak. Az ukrán főtárgyaló, Rusztem Umerov közölte, hogy a felek gazdasági és biztonsági témákban dolgoznak annak érdekében, hogy a következő egyeztetés érdemi eredményeket hozzon – számolt be róla az Origo.

Ukrajna újjáépítése: Zelenszkij abban reménykedik, hogy a következő tíz évben mintegy 800 milliárd dollárnyi állami és magánforrást sikerül bevonni (Fotó: AFP)
Ukrajna újjáépítése: Zelenszkij abban reménykedik, hogy a következő tíz évben mintegy 800 milliárd dollárnyi állami és magánforrást sikerül bevonni (Fotó: AFP)

A háború ezen a héten az ötödik évébe lépett, és továbbra sem mutatkoznak a lezárás jelei. Az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketörekvések ellenére Moszkva és Kijev álláspontja lényeges kérdésekben – mindenekelőtt a területi ügyekben – változatlanul távol áll egymástól. Oroszország azt követeli, hogy Ukrajna engedje át az általa még ellenőrzött, iparosított donyecki területek fennmaradó 20 százalékát, míg Kijev kijelentette: nem mond le olyan földről, amelynek védelmében ezrek vesztették életüket 

– írja a Reuters.

A genfi tárgyalások előtt néhány órával Oroszország újabb nagyszabású légitámadást hajtott végre: 420 drónt és 39 rakétát indított energetikai és más létfontosságú infrastruktúra ellen. A támadások következtében több tucat ember megsérült, és nyolc régióban keletkeztek károk. 

Az utóbbi hónapokban az orosz csapások elsősorban Ukrajna energiarendszerét érték, erőművek és alállomások semmisültek meg, ami tartós áramszüneteket okozott. Moszkva tagadja, hogy civileket támadna, ugyanakkor a 2022 februárjában indított invázió óta a támadások ezrek halálát okozták. Ukrajna is mért csapásokat orosz energetikai létesítményekre.

Az újjáépítés kérdése a béketárgyalások egyik központi elemévé vált. Kijev a következő tíz évben mintegy 800 milliárd dollárnyi állami és magántőke bevonásával számol. A Világbank legfrissebb, a 2022. február 24. és 2025. december 31. közötti időszakot vizsgáló becslése szerint az ukrán gazdaság helyreállítása 588 milliárd dollárba kerülhet.

A rendezés legösszetettebb kérdései közé tartozik a területi vita mellett a zaporizzsjai atomerőmű sorsa is, amelyet az orosz erők a háború első heteiben foglaltak el. 

Zelenszkij partnereit arra kérte, hogy fokozzák a nyomást Moszkvára. A Reuters értesülése szerint az Egyesült Államok lassította az orosz Lukoil nemzetközi érdekeltségeinek értékesítését, hogy ezzel is nyomást gyakoroljon Oroszországra a béketárgyalások során.

Borítókép: Genfi ​​orosz, ukrán és amerikai küldöttek közötti háromoldalú tárgyalások (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu