Genf: nincs megállapodás, de Zelenszkij óriási összeget kért Ukrajnának

Az utóbbi hónapokban az orosz csapások elsősorban Ukrajna energiarendszerét érték, erőművek és alállomások semmisültek meg, ami tartós áramszüneteket okozott. Moszkva tagadja, hogy civileket támadna, ugyanakkor a 2022 februárjában indított invázió óta a támadások ezrek halálát okozták. Ukrajna is mért csapásokat orosz energetikai létesítményekre.

Az újjáépítés kérdése a béketárgyalások egyik központi elemévé vált. Kijev a következő tíz évben mintegy 800 milliárd dollárnyi állami és magántőke bevonásával számol. A Világbank legfrissebb, a 2022. február 24. és 2025. december 31. közötti időszakot vizsgáló becslése szerint az ukrán gazdaság helyreállítása 588 milliárd dollárba kerülhet.

A rendezés legösszetettebb kérdései közé tartozik a területi vita mellett a zaporizzsjai atomerőmű sorsa is, amelyet az orosz erők a háború első heteiben foglaltak el.