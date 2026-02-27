Ukrajna elnöki hivatalának vezetője, Kirilo Budanov szerint az ukrán nép nem fog beleegyezni a területi engedményekbe Oroszország javára, és minden jelenleg megszállt régió elkerülhetetlenül felszabadul – számolt be róla az RBC-Ukraine.

Ukrajna elnöki hivatalának vezetője kizárta az ukrán területi engedmények lehetőségét (Fotó: AFP)

Budanov szerint a közelmúltban Genfben tartott háromoldalú tárgyalások során, az Egyesült Államok részvételével, a területi kérdés maradt a kulcstéma. Az orosz nyomás ellenére Ukrajna határozott álláspontot képvisel az állam területi integritásának kérdésében.

A területek jelentik a fő kérdést. Minden más másodlagos. Biztos vagyok benne, hogy az ukrán nép elutasít minden, a földünkkel kapcsolatos tervet. Minden megszállt terület ideiglenesen megszállt marad, és idővel elkerülhetetlenül felszabadul

– hangsúlyozta az elnöki hivatal vezetője.

Budanov szerint a Kreml nem mond le a Donyecki és Zaporizzsjai területek teljes elfoglalására irányuló kísérletekről, valamint úgynevezett „pufferzónák” létrehozásáról a határ mentén.

Az elnöki hivatal vezetője hangsúlyozta, hogy az ukrán hatóságok feladata jelenleg nemcsak az agresszió visszatartása, hanem egy hatékony tárgyalási folyamat kialakítása is, amely engedmények nélküli biztonságot garantál a szuverenitás terén.

A lehetséges, úgynevezett „koreai opció” (az ország frontvonal menti felosztása) szerinti békével kapcsolatos vádakra reagálva Budanov meggyőződésének adott hangot, hogy az ukrán társadalom soha nem fogadna el ilyen utat.

Zelenszkij telefonon egyeztetett Trump elnökkel a háború lezárásáról

Ahogy arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij elnök február 25-én telefonon egyeztetett amerikai partnerével, Donald Trumppal, a két ország magas rangú tisztségviselőinek Genfbe tervezett tárgyalásai előtt. Zelenszkij egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben erősítette meg a beszélgetés tényét, és közölte, hogy Trump képviselői, Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner tanácsadó is részt vett a hívásban.

Borítókép: Ukrajna elnöki hivatalának vezetője, Kirilo Budanov (Fotó: AFP)