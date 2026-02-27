Nagy területen mintegy százötven köbméternyi szemét ég egy hulladékfeldolgozó üzemben, a XXIII. kerületi Ócsai úton – közölte a Katasztrófavédelem pénteken a honlapján.
El tudja képzelni, milyen, amikor 150 köbméter szemét lángol? Most megnézheti Budapesten!
De inkább ne menjen oda.
Azt írták, a fővárosi hivatásos tűzoltók három vízsugárral kezdték oltani a lángokat. Közölték azt is, hogy a helyszínre további hivatásos és önkéntes egységek indultak el, hat munkagép pedig megkezdte a szemétkupacok szétbontását.
