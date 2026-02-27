Dráma Zalában, maszkos ember támadta meg a járási hivatal munkatársát

Reggel munkakezdéskor egy maszkos támadó ismeretlen anyaggal öntötte le hátulról a zalaszentgróti járási hivatal munkatársát – írja a Zaol. A kormányhivatal azonnal értesítette a rendőrséget, írja közleményében a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.
Emellett hozzáfűzik, elítélnek minden olyan cselekményt, amelyben a közigazgatásban dolgozókkal szemben bárki erőszakosan lép fel. A járási- és kormányhivatalokban, kormányablakokban dolgozók hivatalos személynek minősülnek,
így a velük szemben elkövetett erőszak szigorúan büntetendő.
Mivel az elkövető az ügyfélszolgálatot is beszennyezte, a mentesítés és a takarítás idejére még az ügyfelek türelmét kérték.
További Belföld híreink
Az eset részleteiről a Zaol cikkében bővebben is olvashat.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kivégzőosztag a vádlottak padján: tíz embert öltek meg pár perc alatt a szlovákiai magyar gyilkosok
Huszonhét év után kerülnek bíróság elé.
Ruszin-Szendi Romulusz szintet lépett: szerinte nincs háború
De ha mégis van, akkor sem kell félni tőle.
Magyar Péter középkori büntetéssel fenyegette a Hír TV-t + videó
Szent László törvényeinek szigorával példálózott a Tisza Párt elnöke.
A magyarok elutasítják az ukrán olajblokádot
A többség elítéli a brüsszeli törekvéseket.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kivégzőosztag a vádlottak padján: tíz embert öltek meg pár perc alatt a szlovákiai magyar gyilkosok
Huszonhét év után kerülnek bíróság elé.
Ruszin-Szendi Romulusz szintet lépett: szerinte nincs háború
De ha mégis van, akkor sem kell félni tőle.
Magyar Péter középkori büntetéssel fenyegette a Hír TV-t + videó
Szent László törvényeinek szigorával példálózott a Tisza Párt elnöke.
A magyarok elutasítják az ukrán olajblokádot
A többség elítéli a brüsszeli törekvéseket.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!