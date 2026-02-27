Dráma Zalában, maszkos ember támadta meg a járási hivatal munkatársát

Emellett hozzáfűzik, elítélnek minden olyan cselekményt, amelyben a közigazgatásban dolgozókkal szemben bárki erőszakosan lép fel. A járási- és kormányhivatalokban, kormányablakokban dolgozók hivatalos személynek minősülnek,

így a velük szemben elkövetett erőszak szigorúan büntetendő.

Mivel az elkövető az ügyfélszolgálatot is beszennyezte, a mentesítés és a takarítás idejére még az ügyfelek türelmét kérték.