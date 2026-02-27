Rendkívüli

A magyarok elutasítják az ukrán olajblokádot

zalábandrámamaszkos

Dráma Zalában, maszkos ember támadta meg a járási hivatal munkatársát

Elképesztő.

Forrás: Zaol2026. 02. 27. 14:12
A Zala Vármegyei Kormányhivatal zalaszentgróti járási hivatalában történt a döbbenetes támadás Fotó: Pezzetta Umberto Forrás: Zaol
Reggel munkakezdéskor egy maszkos támadó ismeretlen anyaggal öntötte le hátulról a zalaszentgróti járási hivatal munkatársát – írja a Zaol. A kormányhivatal azonnal értesítette a rendőrséget, írja közleményében a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.

Emellett hozzáfűzik, elítélnek minden olyan cselekményt, amelyben a közigazgatásban dolgozókkal szemben bárki erőszakosan lép fel. A járási- és kormányhivatalokban, kormányablakokban dolgozók hivatalos személynek minősülnek, 

így a velük szemben elkövetett erőszak szigorúan büntetendő.

 Mivel az elkövető az ügyfélszolgálatot is beszennyezte, a mentesítés és a takarítás idejére még az ügyfelek türelmét kérték. 

Az eset részleteiről a Zaol cikkében bővebben is olvashat. 

 

