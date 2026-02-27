Rendkívüli

A magyarok elutasítják az ukrán olajblokádot

gyilkosgyilkosságbörtönhajléktalantragédiaházaspár

Jogerősen elítélték a feleségét halálra késelő mosonmagyaróvári gyilkost

Jogerős ítéletet hirdetett a törvényszék a feleségét 2023-ban, Mosonmagyaróváron halálra késelő hajléktalan ügyében. A bíróság döntése értelmében a férfi valószínűleg már soha nem hagyhatja el a börtönt.

Munkatársunktól
2026. 02. 27. 15:14
Ítélet született a mosonmagyaróvári feleséggyilkos ügyében AFP
Ítélet született a mosonmagyaróvári feleséggyilkos ügyében AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lezárult a Győri Törvényszéken a mosonmagyaróvári tragédia tárgyalása, ahol ítéletet hirdettek a feleségét meggyilkoló férfi ügyében. A bíróság döntése alapján valószínűleg már soha nem szabadulhat a börtönből az elkövető. A hajléktalanszállón kötött házasság hamar megromlott a férfi italozása és agressziója miatt, folyamatosan rettegésben tartotta mozgáskorlátozott nejét – írta az Origo.hu.

gyilkos Budapesti Módszertani Szociális Központ. Hajléktalanszálló a Kőbányai út 22. szám alatt.2025.10.03 BudapestFotó: Csudai Sándor
Hajléktalanszállón ismerkedett meg feleségével a gyilkos (Illusztráció)
Fotó: Csudai Sándor

Élete végéig börtönben marad a gyilkos férj

A folyamatos rettegés és a hatósági figyelmeztetések ellenére 2023-ban véres tragédiába torkollott egy mosonmagyaróvári házaspár vitája. A férfi egy késsel oltotta ki az asszony életét, miután az önkormányzat már a kilakoltatással fenyegette őket a rendszeres botrányok miatt.

A Győri Törvényszék többszörösen minősített emberölés és kapcsolati erőszak miatt 18 év fegyházbüntetésre ítélte a férfit, akit egyúttal a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből is kizárt. Idős kora miatt szinte biztos, hogy soha többé nem hagyhatja el a börtönt.

A borítókép illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.