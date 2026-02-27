Jogerősen elítélték a feleségét halálra késelő mosonmagyaróvári gyilkost

Lezárult a Győri Törvényszéken a mosonmagyaróvári tragédia tárgyalása, ahol ítéletet hirdettek a feleségét meggyilkoló férfi ügyében. A bíróság döntése alapján valószínűleg már soha nem szabadulhat a börtönből az elkövető. A hajléktalanszállón kötött házasság hamar megromlott a férfi italozása és agressziója miatt, folyamatosan rettegésben tartotta mozgáskorlátozott nejét – írta az Origo.hu.

Hajléktalanszállón ismerkedett meg feleségével a gyilkos (Illusztráció)

Fotó: Csudai Sándor

Élete végéig börtönben marad a gyilkos férj

A folyamatos rettegés és a hatósági figyelmeztetések ellenére 2023-ban véres tragédiába torkollott egy mosonmagyaróvári házaspár vitája. A férfi egy késsel oltotta ki az asszony életét, miután az önkormányzat már a kilakoltatással fenyegette őket a rendszeres botrányok miatt.

A Győri Törvényszék többszörösen minősített emberölés és kapcsolati erőszak miatt 18 év fegyházbüntetésre ítélte a férfit, akit egyúttal a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből is kizárt. Idős kora miatt szinte biztos, hogy soha többé nem hagyhatja el a börtönt.

