Bíróság elé állítják a hajléktalant, aki ellopta Egressy Mátyás telefonját

Le kellett volna adnia a buszsofőrnek.

Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 02. 16. 11:54
illusztráció Fotó: Megyei Hírlap Forrás: Pesti Tamás
Lopás vétsége miatt bíróság elé állítja azt a 30 éves férfit a Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség, aki eltett egy buszon talált mobiltelefont.

A nyomozás adatai szerint a terhelt január 17-én éjjel, Budapesten, a 907-es éjszakai buszjáraton utazott, ahol talált egy telefont. A férfi rejtve megnézte, majd kikapcsolta. A készüléket a busz vezetőjének nem adta le, és egyéb módon sem próbálta meg visszajuttatni a tulajdonosának, hanem ellopta. A telefont egy, azóta is eltűntként keresett fiatal férfi hagyta el korábban a buszon – írja az ügyészség, amiből nem nehéz kitalálni, hogy Egressy Mátyás telefonjáról lehet szó. 

A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség a jelenleg egy szabálysértés miatt szabálysértési elzárást töltő elkövetőt a mai napon a Budai Központi Kerületi Bíróság elé állítja lopás vétségének vádjával.

A Fővárosi Főügyészség felhívja a figyelmet, hogy a talált értékek nem tehetők el, mert annak akár büntetőjogi következménye is lehet. A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közösségi közlekedés vagy szállítás járművén talált dolgot a találó köteles az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni. Az ilyen dologra a találó nem tarthat igényt.

 

