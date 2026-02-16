Bíróság elé állítják a hajléktalant, aki ellopta Egressy Mátyás telefonját

A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség a jelenleg egy szabálysértés miatt szabálysértési elzárást töltő elkövetőt a mai napon a Budai Központi Kerületi Bíróság elé állítja lopás vétségének vádjával.

A Fővárosi Főügyészség felhívja a figyelmet, hogy a talált értékek nem tehetők el, mert annak akár büntetőjogi következménye is lehet. A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közösségi közlekedés vagy szállítás járművén talált dolgot a találó köteles az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni. Az ilyen dologra a találó nem tarthat igényt.