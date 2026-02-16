Lopás vétsége miatt bíróság elé állítja azt a 30 éves férfit a Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség, aki eltett egy buszon talált mobiltelefont.
Bíróság elé állítják a hajléktalant, aki ellopta Egressy Mátyás telefonját
Le kellett volna adnia a buszsofőrnek.
A nyomozás adatai szerint a terhelt január 17-én éjjel, Budapesten, a 907-es éjszakai buszjáraton utazott, ahol talált egy telefont. A férfi rejtve megnézte, majd kikapcsolta. A készüléket a busz vezetőjének nem adta le, és egyéb módon sem próbálta meg visszajuttatni a tulajdonosának, hanem ellopta. A telefont egy, azóta is eltűntként keresett fiatal férfi hagyta el korábban a buszon – írja az ügyészség, amiből nem nehéz kitalálni, hogy Egressy Mátyás telefonjáról lehet szó.
További Belföld híreink
A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség a jelenleg egy szabálysértés miatt szabálysértési elzárást töltő elkövetőt a mai napon a Budai Központi Kerületi Bíróság elé állítja lopás vétségének vádjával.
A Fővárosi Főügyészség felhívja a figyelmet, hogy a talált értékek nem tehetők el, mert annak akár büntetőjogi következménye is lehet. A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közösségi közlekedés vagy szállítás járművén talált dolgot a találó köteles az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni. Az ilyen dologra a találó nem tarthat igényt.
A téma legfrissebb hírei
Ön is több tízezer doboz cigarettát tart otthon vész esetére? Egy debreceni férfi igen
Volt ott több száz liter alkohol is.
Ez még az autópályán is gyorshajtás lenne: 135,7 kilométeres volt a szél a Bakonyban
Öskün mérték a legerősebb széllökést vasárnap.
Pénzt követeltek a 80-as trolin a fiatal utastól, csúnya ámokfutás lett a vége
Megpróbálta, de nem tudott túljárni a rendőrök eszén.
Milliókhoz jutott el Orbán Viktor évértékelője
Pozitív visszhangja volt az eseménynek.
