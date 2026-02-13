Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

Megszólalt Pesty László volt felesége, szerinte rettenetes állapotban volt a dokumentumfilmes már hónapokkal ezelőtt

De senkitől nem fogadott el segítséget.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2026. 02. 13. 12:52
Pesty László filmrendező producer Fotó: Kállai Márton
Borzasztó körülmények között élt, mégsem fogadott el senkitől segítséget, emellett régóta betegségek gyötörték – fogalmazott a Blikknek Pesty László volt felesége Nagybaczoni Nagy Kati, miután kiderült, hogy a férfit a rendőrség eltűnés miatt körözi.

Nagybaczoni Nagy Kati a legutóbb néhány hónappal ezelőtt beszélt volt férjével, erről azt mondta, a Pestynek súlyos egészségi problémái voltak.

Szorosan már nem tartottuk a kapcsolatot, hiszen nem titok, hogy azért is váltunk el, mert nagyon sok dologban nem egyeztek a nézeteink.

Hozzáfűzte azonban, emberileg mindig próbált neki segíteni, ha szüksége volt rá.

Elárulta azt is, amikor legutóbb találkoztak, gyógyszereket vitt a volt férjének, amiket ő nem tudott kiváltani. A nő emlékei szerint a dokumetumfilmes már akkor is rettenetes állapotban volt, korábban kórházba is került. Azt mondta:

Nehezen kommunikált, súlyos cukorproblémái voltak, szinte járni is alig tudott.

Nagybaczoni Nagy Kati beszélt arról is, hogy bár ismerősei és barátai közül sokan és sokáig harcoltak érte, már olyan állapotban volt, hogy képtelen volt elfogadni a jótanácsokat. Pesty László munkásságáról és a körözésről a Magyar Nemzet korábban is beszámolt, ezekről alább még többet megtudhat. 

 

