Megszólalt Pesty László volt felesége, szerinte rettenetes állapotban volt a dokumentumfilmes már hónapokkal ezelőtt

Nagybaczoni Nagy Kati a legutóbb néhány hónappal ezelőtt beszélt volt férjével, erről azt mondta, a Pestynek súlyos egészségi problémái voltak.

Szorosan már nem tartottuk a kapcsolatot, hiszen nem titok, hogy azért is váltunk el, mert nagyon sok dologban nem egyeztek a nézeteink.

Hozzáfűzte azonban, emberileg mindig próbált neki segíteni, ha szüksége volt rá.