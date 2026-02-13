Elfogatóparancsot adott ki a rendőrség Molnár Gusztáv ellen – bukkant rá a rendőrségi portálon a Blikk. Hozzáfűzik, a felhívás mai dátummal – február 13. – élesedett. A színész ellen a körözést „kiskorú veszélyeztetése” miatt rendelte el a Gödöllői Járásbíróság.
Elfogatóparancs alapján körözi a rendőrség Molnár Gusztávot, komoly okkal
Nem akármit követhetett el. Egyébként nem titok, hol van.
A portál egyébként azt is tudja, hol tartózkodik a színész, ugyanis a felesége csütörtökön a Liszt Ferenc nemzetközi reptérről posztolt a privát közösségi oldalára, mielőtt külföldre utaztak. A legújabb, mai bejegyzéséből az is kiderült, hova, úgy tűnik, Cipruson élvezik a tél végét.
Felidézik azt is, hogy a színész nagyjából egy napja posztolt a közösségi oldalán a felépüléséről. Ebben azt írta:
…Tanulj meg hibázni, mert aki sosem téved, az valójában sosem próbált meg igazán élni. A bölcsességnek része annak az elfogadása is, hogy nem kell tökéletesnek lenned. A japán Kintsugi művészetében az eltört kerámiát arannyal ragasztják össze, így a törésvonalak nem elrejtendő hibák, hanem a tárgy legértékesebb díszei lesznek.”
