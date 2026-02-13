Se szó, se beszéd, egy idős nő a medence szélén ülve hirtelen a vízbe bukott, majd elmerült egy Zala vármegyei fürdőben a napokban – írja a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.
Bezuhant a vízbe egy nő a zalai termálfürdőben, nem akárki mentette meg az életét + fotó
Bravúr!
Gorove László, nyugalmazott főigazgató-helyettes, mentőorvos azonnal tudta, mi a teendő. A tapasztalt életmentő azonnal a segítségére sietett, kimentette a vízből, majd megvizsgálta a beteget, aki már nem lélegzett, így mentőt hívott és újraélesztést kezdett, miközben a felesége elrohant az intézményben kihelyezett félautomata defibrillátorért.
További Belföld híreink
A szakszerű segítségnyújtás, amit Gorove doktor és a szálloda munkatársai biztosítottak rövid időn belül sikerre vezetett, a nő légzése és keringése visszatért. Helyszínre érkező bajtársaink már egy éber, stabil állapotú hölgy ellátását folytathatták, akit stabil állapotban szállíthattak kórházba.
