Bezuhant a vízbe egy nő a zalai termálfürdőben, nem akárki mentette meg az életét + fotó

Gorove László, nyugalmazott főigazgató-helyettes, mentőorvos azonnal tudta, mi a teendő. A tapasztalt életmentő azonnal a segítségére sietett, kimentette a vízből, majd megvizsgálta a beteget, aki már nem lélegzett, így mentőt hívott és újraélesztést kezdett, miközben a felesége elrohant az intézményben kihelyezett félautomata defibrillátorért.