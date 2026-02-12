Pénteken északnyugat felől folytatódik a felhőzet szakadozása, csökkenése, a felhőátvonulások mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számítani lehet. Az ország északkeleti részében maradhat legtovább felhős az ég, de legkésőbb délutánra ott is megszűnik a csapadék.
Figyelmeztetést adtak ki nyolc megyére: visszatér a dermesztő hideg, hozza a barátját is + térkép
Pénteken és szombaton még kora tavaszias idő várható 10 Celsius-fok feletti maximum-hőmérsékletekkel. Ennek az átlagosnál enyhébb időnek erős, olykor viharos széllel érkező lehűlés vet véget vasárnapra: napközben is fagypont körül alakul a csúcshőmérséklet és az esőt egyre több helyen váltja fel a havas eső, havazás – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
Az északnyugati szelet nagy területen gyakran élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, ennél pár fokkal alacsonyabb értékek a legtovább felhős tájakon valószínűek.
Szombaton nyugat felől megnövekszik a felhőzet és késő délutántól, estétől növekszik a csapadék esélye is, az esőt a Nyugat-Dunántúlon késő este havas eső, hó válthatja. Napközben helyenként megélénkül a délkeleti, keleti szél, amely késő délutántól északiasra fordul és főként a Nyugat-Dunántúlon megerősödik. Hajnalban a hőmérséklet mínusz 3 és plusz 4, délután 7 és 14 fok között alakul.
Vasárnap erősen felhős vagy borult időre van kilátás. Többfelé várható csapadék, amely egyre nagyobb területen havas eső, havazás lesz – legkésőbb délkeleten –, de közben fokozatosan szűnik a csapadék. A nap második felében északnyugat felől a felhőzet is elkezd szakadozni, csökkenni. Az északi szél többfelé erős, olykor viharos lesz. A minimum-hőmérséklet mínusz 3 és plusz 5 fok között várható, a maximum mínusz 3 és plusz 6 fok között alakul, több helyen napközben csökken a hőmérséklet.
