Figyelmeztetést adtak ki nyolc megyére: visszatér a dermesztő hideg, hozza a barátját is + térkép

Vasárnap erősen felhős vagy borult időre van kilátás. Többfelé várható csapadék, amely egyre nagyobb területen havas eső, havazás lesz – legkésőbb délkeleten –, de közben fokozatosan szűnik a csapadék. A nap második felében északnyugat felől a felhőzet is elkezd szakadozni, csökkenni. Az északi szél többfelé erős, olykor viharos lesz. A minimum-hőmérséklet mínusz 3 és plusz 5 fok között várható, a maximum mínusz 3 és plusz 6 fok között alakul, több helyen napközben csökken a hőmérséklet.

Fotó: met.hu