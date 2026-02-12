Még mindig rengetegen fordulnak orvoshoz influenza és légúti megbetegedések miatt

Légúti fertőzés tüneteivel február 2. és 8. között 283 700 ember kereste fel orvosát.

A hatodik héten influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordult betegek 43,8 százaléka volt gyerek, 29,1 százaléka a 15–34 évesek, 20,5 százalékuk a 35-59 évesek, míg 6,6 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

A múlt héten hat közigazgatási területen nőtt, nyolc közigazgatási területen csökkent és hat közigazgatási területen nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az azt megelőző héthez viszonyítva. A legtöbb beteg Fejér, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt, a legkevesebb Zala, Bács-Kiskun és Baranya vármegyében.