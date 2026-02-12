légúti fertőzésnngyknemzeti népegészségügyi és gyógyszerészeti központorvos

Még mindig rengetegen fordulnak orvoshoz influenza és légúti megbetegedések miatt

Kórházba múlt héten 242 embert vettek fel súlyos, akut légúti fertőzés miatt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 12. 12:16
illusztráció Fotó: Csapó Balázs
A múlt héten 76 800-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján csütörtökön. Ez a szám az azt megelőző héten 77 700 volt.

Légúti fertőzés tüneteivel február 2. és 8. között 283 700 ember kereste fel orvosát.

A hatodik héten influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordult betegek 43,8 százaléka volt gyerek, 29,1 százaléka a 15–34 évesek, 20,5 százalékuk a 35-59 évesek, míg 6,6 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

A múlt héten hat közigazgatási területen nőtt, nyolc közigazgatási területen csökkent és hat közigazgatási területen nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az azt megelőző héthez viszonyítva. A legtöbb beteg Fejér, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt, a legkevesebb Zala, Bács-Kiskun és Baranya vármegyében.

A hatodik héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról huszonnégy jelentés érkezett; három bölcsőde, tizenkét óvoda, nyolc általános iskola és egy idősek otthona volt érintett.

Kórházba a múlt héten 242 embert vettek fel súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 22-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra.

 

 

