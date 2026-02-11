Rendőrök mentették ki egy sínen rekedt autó utasait az éppen érkező vonat elől február 7-én hajnalban. Hajszálon múlt egy tragikus vonatbaleset – írja a Boon.
Brutális videó került elő a pusztító becsapódásról, az emberek az életükért menekültek Pest vármegyében
Nincsenek szavak. Videó viszont van a cikkben.
Az eset Pécel és Isaszeg között történt, miután egy autó elakadt a vasúti síneken. Az autó utasait az arra járó, szolgálatban lévő rendőrök szólították fel, hogy azonnal hagyják el a járművet. Bár a rendőrök megpróbálták eltávolítani az autót az átjáróból, ők is elhagyták a helyszínt, amikor a fénysorompó pirosra váltott. Az érkező vonat elsodorta a gépkocsit, amely átbucskázott a mellette levő vágányra, amelyen egy másik vonat érkezett éppen. A vasúttársaság szerint a rendőrök gyors reagálásának köszönhető, hogy nem történt tragédia.
Az ügy részleteit a Boon cikkében olvashatja, a videót a becsapódásról pedig alább találja.
Hankó Balázs: A magyarok meg fogják nyerni a jövőért folytatott versenyt
Magyarország célja, hogy 2030-ra Európa tíz, 2040-re pedig a világ tíz leginnovatívabb országa közé kerüljön.
Orbán Viktor: Valójában Brüsszellel szemben kell megnyernünk a választást + videó
Orbán Viktor szerint nem a Tisza vagy a DK az igazi ellenfél, hanem Brüsszel.
Kocsis Máté: Eladósítják Európát, de mi nem veszünk részt benne + videó
Sajnálom, fiúk, ez az igazság – üzente a politikus.
Bujdosó Andrea a Shell-részvényeiről nem szeret beszélni, de az orosz gázról való leválást támogatja+ videó
A Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje 13 évig dolgozott az olajipari cégnél, és részvényekben kapta a fizetését.
