Brutális videó került elő a pusztító becsapódásról, az emberek az életükért menekültek Pest vármegyében

Az eset Pécel és Isaszeg között történt, miután egy autó elakadt a vasúti síneken. Az autó utasait az arra járó, szolgálatban lévő rendőrök szólították fel, hogy azonnal hagyják el a járművet. Bár a rendőrök megpróbálták eltávolítani az autót az átjáróból, ők is elhagyták a helyszínt, amikor a fénysorompó pirosra váltott. Az érkező vonat elsodorta a gépkocsit, amely átbucskázott a mellette levő vágányra, amelyen egy másik vonat érkezett éppen. A vasúttársaság szerint a rendőrök gyors reagálásának köszönhető, hogy nem történt tragédia.