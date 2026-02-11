rendőrségeltűnt férfikeresés

A kert végében, a patakparton feküdt mozdulatlanul a férfi, akit az egész vármegye keresett + fotók

Azonnal hívták a mentőket.

2026. 02. 11. 15:14
mentőhelikopter érkezett az eltűnt férfiért Forrás: Facebook/Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség
Eltűnés miatt érkezett bejelentés a rendőrségre egy bajnai férfi miatt február 8-án – írja a közösségi oldalán a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség. A keresés azonnal megkezdődött: a helyszínre érkeztek a Dorogi Rendőrkapitányság munkatársai, a Tatabányai 4×4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, valamint az Epöli, Bajnai, és Nagysápi Polgárőrség is bekapcsolódott az akcióba.

Az egyik epöli polgárőr a ház mögötti patakpartot ellenőrizte, amikor a telek végében, a sűrű cserjésben észrevette a keresett idős férfit, aki mozdulatlanul feküdt. A polgárőr azonnal értesítette a hozzá legközelebb tartózkodó rendőri egységet, valamint mentőt hívott az eszméletlen sérülthöz. A férfit a helyszíni ellátást és stabilizálást követően mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Az eset ismét rávilágít arra, milyen kiemelkedően fontos a társszervekkel való szoros együttműködés az ilyen kritikus helyzetekben – fűzték hozzá, ugyanis minél több szervezet és önkéntes vesz részt a keresésben, annál nagyobb területet lehet rövidebb idő alatt átvizsgálni. Ez nemcsak a hatékonyságot növeli, hanem életeket is menthet – hangsúlyozták. 

