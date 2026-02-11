Eltűnés miatt érkezett bejelentés a rendőrségre egy bajnai férfi miatt február 8-án – írja a közösségi oldalán a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség. A keresés azonnal megkezdődött: a helyszínre érkeztek a Dorogi Rendőrkapitányság munkatársai, a Tatabányai 4×4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, valamint az Epöli, Bajnai, és Nagysápi Polgárőrség is bekapcsolódott az akcióba.
A kert végében, a patakparton feküdt mozdulatlanul a férfi, akit az egész vármegye keresett + fotók
Azonnal hívták a mentőket.
Az egyik epöli polgárőr a ház mögötti patakpartot ellenőrizte, amikor a telek végében, a sűrű cserjésben észrevette a keresett idős férfit, aki mozdulatlanul feküdt. A polgárőr azonnal értesítette a hozzá legközelebb tartózkodó rendőri egységet, valamint mentőt hívott az eszméletlen sérülthöz. A férfit a helyszíni ellátást és stabilizálást követően mentőhelikopterrel szállították kórházba.
További Belföld híreink
Az eset ismét rávilágít arra, milyen kiemelkedően fontos a társszervekkel való szoros együttműködés az ilyen kritikus helyzetekben – fűzték hozzá, ugyanis minél több szervezet és önkéntes vesz részt a keresésben, annál nagyobb területet lehet rövidebb idő alatt átvizsgálni. Ez nemcsak a hatékonyságot növeli, hanem életeket is menthet – hangsúlyozták.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Hankó Balázs: A magyarok meg fogják nyerni a jövőért folytatott versenyt
Magyarország célja, hogy 2030-ra Európa tíz, 2040-re pedig a világ tíz leginnovatívabb országa közé kerüljön.
Brutális videó került elő a pusztító becsapódásról, az emberek az életükért menekültek Pest vármegyében
Nincsenek szavak. Videó viszont van a cikkben.
Orbán Viktor: Valójában Brüsszellel szemben kell megnyernünk a választást + videó
Orbán Viktor szerint nem a Tisza vagy a DK az igazi ellenfél, hanem Brüsszel.
Kocsis Máté: Eladósítják Európát, de mi nem veszünk részt benne + videó
Sajnálom, fiúk, ez az igazság – üzente a politikus.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Hankó Balázs: A magyarok meg fogják nyerni a jövőért folytatott versenyt
Magyarország célja, hogy 2030-ra Európa tíz, 2040-re pedig a világ tíz leginnovatívabb országa közé kerüljön.
Brutális videó került elő a pusztító becsapódásról, az emberek az életükért menekültek Pest vármegyében
Nincsenek szavak. Videó viszont van a cikkben.
Orbán Viktor: Valójában Brüsszellel szemben kell megnyernünk a választást + videó
Orbán Viktor szerint nem a Tisza vagy a DK az igazi ellenfél, hanem Brüsszel.
Kocsis Máté: Eladósítják Európát, de mi nem veszünk részt benne + videó
Sajnálom, fiúk, ez az igazság – üzente a politikus.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!