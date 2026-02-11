A kert végében, a patakparton feküdt mozdulatlanul a férfi, akit az egész vármegye keresett + fotók

Az eset ismét rávilágít arra, milyen kiemelkedően fontos a társszervekkel való szoros együttműködés az ilyen kritikus helyzetekben – fűzték hozzá, ugyanis minél több szervezet és önkéntes vesz részt a keresésben, annál nagyobb területet lehet rövidebb idő alatt átvizsgálni. Ez nemcsak a hatékonyságot növeli, hanem életeket is menthet – hangsúlyozták.