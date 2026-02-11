– Nagyon hiányzik és nagyon szomorú vagyok. Nagyon nehéz egy ekkora veszteséget feldolgozni – mondta a Borsnak Dolly, Fenyő Miklós felfedezettje, majd hozzátette, hogy a gyász időszakában a Dolly Roll zenekar visszavonul, és Fenyő Miklósra emlékezik.
Visszavonul a Dolly Roll, teljesen összetört Fenyő Miklós halála miatt az énekesnő
Nagyon nagy a gyász nekem is és a többieknek is – fogalmazott Dolly.
Készülünk egy új lemezzel idén, de ez most egy csendesebb idő. Nagyon nagy a gyász nekem is és a többieknek is. Fenyő Miklós a dalaiban él tovább, mi pedig örökké emlékezni fogunk rá.
A temetésen többek között részt vett a Dolly Roll énekesnője, Penczi Mária Ilona, azaz Dolly, aki most a Borsnak nyilatkozott először a temetés óta. Azt mondta, amikor ott állt, sem hitte el, hogy mi történik.
További Kultúra híreink
Pont Fenyő, akiről azt gondoltuk, hogy majd ő lesz az, aki 120 évig fog élni. Egész egyszerűen borzasztó és fájdalmas ez az egész. Teljesen összetörtem
– nyilatkozta az énekesnő. A temetésen több százan köszöntek el a zenésztől, fehér lufikat engedtek fel az égbe. Fenyő Miklós lánya, akit a zenész Diónak becézett, szívszorító beszédet mondott a búcsúztatáson. Többek között arról beszélt, hogy a zenész bizalmatlan ember volt, nem nyílt meg könnyen másoknak, és megemlítette, hogy Fenyőnek megingathatatlan elvei voltak, tartással élte az életét.
További Kultúra híreink
Fenyő Miklós, a magyar rock and roll legendája, ikonja, megkerülhetetlen alakja január 31-én halt meg, pár hónappal azelőtt, hogy megünnepelhette volna a 79. születésnapját.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Elhunyt Somfai László zenetörténész
Bartók Béla zenei hagyatékának neves kutatója 91 éves volt.
Horányi Juli triója akusztikus szerelmet varázsol a Várkertbe
Február 16-án a líraiság és az elmélyülés dominál.
Fiatal tehetség, nagy visszatérés, világpremier – erős magyar jelenlét a Berlinalén
Holnap kezdődik a világ egyik legrangosabb filmmustrájára.
A Magyar menyegző egyik ikonja megérkezett a Hagyományok Házába
A kalotaszegi népviselet pártája is megcsodálható a Tulipán & zsálya – Kertek, korok, népművészet című kiállításon.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Elhunyt Somfai László zenetörténész
Bartók Béla zenei hagyatékának neves kutatója 91 éves volt.
Horányi Juli triója akusztikus szerelmet varázsol a Várkertbe
Február 16-án a líraiság és az elmélyülés dominál.
Fiatal tehetség, nagy visszatérés, világpremier – erős magyar jelenlét a Berlinalén
Holnap kezdődik a világ egyik legrangosabb filmmustrájára.
A Magyar menyegző egyik ikonja megérkezett a Hagyományok Házába
A kalotaszegi népviselet pártája is megcsodálható a Tulipán & zsálya – Kertek, korok, népművészet című kiállításon.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!