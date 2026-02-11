Visszavonul a Dolly Roll, teljesen összetört Fenyő Miklós halála miatt az énekesnő

Pont Fenyő, akiről azt gondoltuk, hogy majd ő lesz az, aki 120 évig fog élni. Egész egyszerűen borzasztó és fájdalmas ez az egész. Teljesen összetörtem

– nyilatkozta az énekesnő. A temetésen több százan köszöntek el a zenésztől, fehér lufikat engedtek fel az égbe. Fenyő Miklós lánya, akit a zenész Diónak becézett, szívszorító beszédet mondott a búcsúztatáson. Többek között arról beszélt, hogy a zenész bizalmatlan ember volt, nem nyílt meg könnyen másoknak, és megemlítette, hogy Fenyőnek megingathatatlan elvei voltak, tartással élte az életét.