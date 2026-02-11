zenésztemetésfenyő miklósdolly roll

Visszavonul a Dolly Roll, teljesen összetört Fenyő Miklós halála miatt az énekesnő

Nagyon nagy a gyász nekem is és a többieknek is – fogalmazott Dolly.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2026. 02. 11. 14:39
a Dolly Roll énekesnője, Penczi Mária Ilona Fotó: MW Bulvár/Markovics Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Nagyon hiányzik és nagyon szomorú vagyok. Nagyon nehéz egy ekkora veszteséget feldolgozni – mondta a Borsnak Dolly, Fenyő Miklós felfedezettje, majd hozzátette, hogy a gyász időszakában a Dolly Roll zenekar visszavonul, és Fenyő Miklósra emlékezik.

Készülünk egy új lemezzel idén, de ez most egy csendesebb idő. Nagyon nagy a gyász nekem is és a többieknek is. Fenyő Miklós a dalaiban él tovább, mi pedig örökké emlékezni fogunk rá.

A temetésen többek között részt vett a Dolly Roll énekesnője, Penczi Mária Ilona, azaz Dolly, aki most a Borsnak nyilatkozott először a temetés óta. Azt mondta, amikor ott állt, sem hitte el, hogy mi történik. 

Pont Fenyő, akiről azt gondoltuk, hogy majd ő lesz az, aki 120 évig fog élni. Egész egyszerűen borzasztó és fájdalmas ez az egész. Teljesen összetörtem

– nyilatkozta az énekesnő. A temetésen több százan köszöntek el a zenésztől, fehér lufikat engedtek fel az égbe. Fenyő Miklós lánya, akit a zenész Diónak becézett, szívszorító beszédet mondott a búcsúztatáson. Többek között arról beszélt, hogy a zenész bizalmatlan ember volt, nem nyílt meg könnyen másoknak, és megemlítette, hogy Fenyőnek megingathatatlan elvei voltak, tartással élte az életét. 

Fenyő Miklós, a magyar rock and roll legendája, ikonja, megkerülhetetlen alakja január 31-én halt meg, pár hónappal azelőtt, hogy megünnepelhette volna a 79. születésnapját. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu