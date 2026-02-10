Fenyő MiklóstemetésFarkasréti temető

Végső búcsút vettek Fenyő Miklóstól a Farkasréti temetőben

Szűk körben, családtagok, barátok, kollégák és meghívott vendégek jelenlétében kísérték utolsó útjára Fenyő Miklóst kedden a Farkasréti temetőben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 14:07
Fotó: MW Bulvár/Markovics Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Családtagok, barátok, pályatársak búcsúztak az ikontól

A Makovecz-tervezte ravatalozó előtt már órákkal a szertartás kezdete gyűltek a gyászolók, köztük a legközelebbi pályatársak is. Lerótta kegyeletét mások mellett Szikora Róbert és Dolly, a Hungária együttes egykori tagjai, Szandi és férje, Bogdán Csaba is.

A Hungária alapítója, Fenyő Miklós január 31-én 78 éves korában halt meg. Halálhíre az egész magyar zenésztársadalmat megrázta, kollégái, barátai sorra búcsúztak tőle. Február 6-án, pénteken megható hangulatban, több ezer rajongó, barát és pályatárs jelenlétében emlékeztek meg a rock and roll ikonjáról a Hősök terén. Nem csupán családtagjai és közeli ismerősei, hanem generációk rajongói is elköszöntek: a gyertyák fénye, a Hungária legismertebb slágerei és a zenészhez közel álló amerikai autók különleges hangulatot teremtettek a megemlékezésen. 

Fenyő Miklós 1947. március 12-én született Budapesten. Általános iskolai tanulmányait a Pannónia utcában kezdte, de már az Egyesült Államokban fejezte be – családja ugyanis az 1956-os forradalom után elhagyta az országot. A kis Miklós ekkor mindössze 9 éves volt. New Yorkban a Jackson Heights Primary School és a First Manhattan Grammar School tanulója volt.

Amikor végül hazatértek, a Landler Jenő Villamosipari Technikumba járt, ahol osztálytársa és barátja volt a tragikus sorsú gitáros, Barta Tamás. Mivel többet jártak az intézmény mellé, mint az órákra, 1964-ben kirúgták őket, Fenyő végül a Könyves Kálmán Gimnáziumban érettségizett. 

Szülei kisgyermekkorától taníttatták zongorázni, amerikai kisiskolás évei alatt életre szóló hatással volt rá a rock and roll.

Tizenöt évesen a Sztár együttesben zenélt, tizenhét éves korában megalapította a The Devilst, abból alakult a Syconor zenekar. Az együttes feloszlása után

Fenyő Miklós 1967-ben létrehozta a Hungáriát, amivel 1968-ban megnyerte a Ki mit tud? döntőjét.

A Csavard fel a szőnyeget című rock and roll-dallal indultak, de a zsűri eltanácsolta őket, ám közönségszavazatokkal bejutottak a döntőbe, amelyet meg is nyertek a Nem bújok én többé már a subába című számmal. A siker ismertté tette nevüket, rendszeresen felléptek az Ifiparkban, 1969-ben a következő Ki mit tud-on közönségdíjat nyertek az Egyszer vagy fiatal című dallal.

A Hungária ráadásul beatzenekarként is a legnépszerűbb magyar előadók közé tartozott, és két lemezt (Koncert a Marson – 1970; Hungaria – 1971) jelentetett meg. Majd 1980-ban új felállással és koncepcióval tértek vissza. 

Az ötvenes évek jampijelmezeibe öltözött, a vérpezsdítő zenét ötletes magyar szövegekkel párosító együttes frenetikus sikert aratott. Rock and roll party című lemezük magyar rekordot jelentő 650 ezer példányban kelt el, ma is minden idők legkelendőbb hazai albumai közé tartozik.

1981-ben a Limbó hintóval Fenyő együttese megnyerte a tánc- és popdalfesztivált, százezres példányszámban fogyott Hotel Menthol című albumuk is.

A Hungária többször is átalakult, és 1983-ig működött. A feloszlás után Miki néven szólólemezt készített, majd az akkor divatos break stílussal is kísérletezett és életre hívta a Modern Hungária formációt. Ezt követően is készített lemezeket és rendszeresen fellépett.

Egymillió eladott lemez után 

1986-ban megkapta a Victory-díjat, 1990-ben az EMeRTon-díjat, 1992-ben az Arany Zsiráf Mahasz nagydíjat, 1996-ban a Huszka Jenő-díjat, 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, 2006-ban az Artisjus Életmű-díjat, 2008-ban a Budapestért díjat, 2017-ben a Fonogram Életmű-díjat, 2004-ben a XIII. kerület díszpolgára lett.

Zenéje több filmben felcsendült, szerepet vállalt az egyik nagy kereskedelmi televízió tehetségkutató műsorának zsűrijében is. Évtizedes hagyomány volt, hogy nyár végén a Margitszigeten, majd karácsonykor Fenyő-ünnep címmel lépett fel, e koncertek közül többnek lemezen is megjelent az anyaga. Tavaly nyáron fergeteges koncertet adott az MVM Dome-ban Hungária régi tagjaival.

A híres zenész és dalszerző január 11-én tüdőgyulladással került kórházba. 

Nem sokkal ezután a közeli hozzátartozók javulásról számoltak be, múlt héten viszont újabb aggasztó fejlemények derültek ki: „A tüdőgyulladásból lassan felépült, de a szövődményeivel még komoly küzdelem zajlik. Továbbra is jó kezekben van” – tudatták akkor Fenyő Miklós közeli hozzátartozói.

Fenyő Miklós március 12-én lett volna 79 éves.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

Több százmilliót érő bankos dugirészvénycsomagja miatt (is) ágálhat annyira a bankadó ellen a sértett Tisza-szakértő

Pilhál Tamás avatarja

Kármán András a saját pénztárcájáért aggódik, nem a magyarokéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu