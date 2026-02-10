Végső búcsút vettek Fenyő Miklóstól a Farkasréti temetőben

Családtagok, barátok, pályatársak búcsúztak az ikontól

A Makovecz-tervezte ravatalozó előtt már órákkal a szertartás kezdete gyűltek a gyászolók, köztük a legközelebbi pályatársak is. Lerótta kegyeletét mások mellett Szikora Róbert és Dolly, a Hungária együttes egykori tagjai, Szandi és férje, Bogdán Csaba is.

A Hungária alapítója, Fenyő Miklós január 31-én 78 éves korában halt meg. Halálhíre az egész magyar zenésztársadalmat megrázta, kollégái, barátai sorra búcsúztak tőle. Február 6-án, pénteken megható hangulatban, több ezer rajongó, barát és pályatárs jelenlétében emlékeztek meg a rock and roll ikonjáról a Hősök terén. Nem csupán családtagjai és közeli ismerősei, hanem generációk rajongói is elköszöntek: a gyertyák fénye, a Hungária legismertebb slágerei és a zenészhez közel álló amerikai autók különleges hangulatot teremtettek a megemlékezésen.

Fenyő Miklós 1947. március 12-én született Budapesten. Általános iskolai tanulmányait a Pannónia utcában kezdte, de már az Egyesült Államokban fejezte be – családja ugyanis az 1956-os forradalom után elhagyta az országot. A kis Miklós ekkor mindössze 9 éves volt. New Yorkban a Jackson Heights Primary School és a First Manhattan Grammar School tanulója volt.

Amikor végül hazatértek, a Landler Jenő Villamosipari Technikumba járt, ahol osztálytársa és barátja volt a tragikus sorsú gitáros, Barta Tamás. Mivel többet jártak az intézmény mellé, mint az órákra, 1964-ben kirúgták őket, Fenyő végül a Könyves Kálmán Gimnáziumban érettségizett.

Szülei kisgyermekkorától taníttatták zongorázni, amerikai kisiskolás évei alatt életre szóló hatással volt rá a rock and roll.

Tizenöt évesen a Sztár együttesben zenélt, tizenhét éves korában megalapította a The Devilst, abból alakult a Syconor zenekar. Az együttes feloszlása után

Fenyő Miklós 1967-ben létrehozta a Hungáriát, amivel 1968-ban megnyerte a Ki mit tud? döntőjét.

A Csavard fel a szőnyeget című rock and roll-dallal indultak, de a zsűri eltanácsolta őket, ám közönségszavazatokkal bejutottak a döntőbe, amelyet meg is nyertek a Nem bújok én többé már a subába című számmal. A siker ismertté tette nevüket, rendszeresen felléptek az Ifiparkban, 1969-ben a következő Ki mit tud-on közönségdíjat nyertek az Egyszer vagy fiatal című dallal.