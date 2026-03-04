Szijjártó Péter: Úton vannak hazafelé magyarok a Közel-Keletről

Holnap és holnapután is a totálisan lezárt légterű Izraelt szárazföldön elhagyó magyarokat hozzuk haza, újra Ammanból, majd Sarm es-Shejkből, s közben készítjük elő az újabb mentesítő járatokat azokból az országokból, ahol engedélyezett és biztonságos a repülés.