Szijjártó Péter: Úton vannak hazafelé magyarok a Közel-Keletről

– Úton van hazafelé az első mentesítő járatunk Ammanból, ahonnan 83 – Izraelben és Jordániában rekedt – magyar állampolgárt viszünk haza – közölte Szijjártó Péter.
A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette:
Holnap és holnapután is a totálisan lezárt légterű Izraelt szárazföldön elhagyó magyarokat hozzuk haza, újra Ammanból, majd Sarm es-Shejkből, s közben készítjük elő az újabb mentesítő járatokat azokból az országokból, ahol engedélyezett és biztonságos a repülés.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!