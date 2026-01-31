Dolly és Szikora Róbert megtörve búcsúzott Fenyő Miklóstól

A Hungária együttes legendás tagjai, Dolly és Szikora Róbert is megszólalt közösségi oldalán Fenyő Miklós halálhíre után.

Annyi minden van még bennem, csak a szavak fogytak el… Isten veled, Barátom.

– így búcsúzott Facebook-oldalán Penczi Mária Ilona, azaz Dolly, a Hungária híres énekesnője Fenyő Miklóstól, aki életének 78. évében hunyt el.

Emlékszem arra a csillogó szemű fiúra, aki amikor először találkoztunk 1963-ban, a gimi klubszobájában énekelt – és közben rágózott. Csodálkozva néztem… nem is értettem. Aztán pár perc múlva már együtt énekeltünk. A barátságunk onnantól végigkísérte az életünket – még az átmeneti »haragszom rád« időszakokban is

– emlékezett vissza az énekesnő, aki hozzátette:

Egyelőre még fel sem tudom igazán fogni, hogy elmentél… Most már az angyalok zenekarában énekelsz. Végigkísértem a pályádat, részese lehettem az utadnak, és büszke vagyok a barátságodra.

A Hungária másik alapembere, Szikora Róbert megtörten, egy rövid Facebook-bejegyzésben búcsúzott a pályatárstól:

A zenészek idén júniusban egy fergeteges, közös koncertet adtak az MVM Dome-ban. A Fenyő Miklós, Novai Gábor, Dolly és Szikora Róbert alkotta legendás csapat akkor még újra felültette a közönséget a limbó hintóra.