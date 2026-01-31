Rendkívüli

Meghalt Fenyő Miklós

Fenyő MiklósDollySzikora Róbert

Dolly és Szikora Róbert megtörve búcsúzott Fenyő Miklóstól

„Most már az angyalok zenekarában énekelsz.”

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 9:20
Fotó: Bach Máté
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Hungária együttes legendás tagjai, Dolly és Szikora Róbert is megszólalt közösségi oldalán Fenyő Miklós halálhíre után.

Annyi minden van még bennem, csak a szavak fogytak el… Isten veled, Barátom.

– így búcsúzott Facebook-oldalán Penczi Mária Ilona, azaz Dolly, a Hungária híres énekesnője Fenyő Miklóstól, aki életének 78. évében hunyt el.

Emlékszem arra a csillogó szemű fiúra, aki amikor először találkoztunk 1963-ban, a gimi klubszobájában énekelt – és közben rágózott. Csodálkozva néztem… nem is értettem. Aztán pár perc múlva már együtt énekeltünk. A barátságunk onnantól végigkísérte az életünket – még az átmeneti »haragszom rád« időszakokban is 

– emlékezett vissza az énekesnő, aki hozzátette: 

Egyelőre még fel sem tudom igazán fogni, hogy elmentél… Most már az angyalok zenekarában énekelsz. Végigkísértem a pályádat, részese lehettem az utadnak, és büszke vagyok a barátságodra.

A Hungária másik alapembere, Szikora Róbert megtörten, egy rövid Facebook-bejegyzésben búcsúzott a pályatárstól:

A zenészek idén júniusban egy fergeteges, közös koncertet adtak az MVM Dome-ban. A Fenyő Miklós, Novai Gábor, Dolly és Szikora Róbert alkotta legendás csapat akkor még újra felültette a közönséget a limbó hintóra.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekMoszkva

Robert C. Castel: Se kollektív Nyugat, se globális Dél

Robert C. Castel avatarja

A szövetségi valuta valódi értékének csupán a 7–18 százalékát éri.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu