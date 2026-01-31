Véget ért a közös út: megszólalt Fenyő Miklós menedzsere

Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
A Bors elérte Fenyő Miklós menedzserét, egyben jó barátját, Környei Attila zenész-producert, aki megtörten nyilatkozott a lapnak. Elmondta, még ő is alig hiszi el, hogy Fenyő Miklós meghalt.
A hír igaz, Miki elment
– mondta elcsukló hangon.
Hálásak vagyunk az elmúlt hetekben érkező temérdek jókívánságért. Egyelőre még én sem fogtam fel, hogy erről kell beszélnem. Felfoghatatlan tragédia, nem térek magamhoz, és azt hiszem, még egy darabig nem is fogok
Január elején még egyeztettünk az idei koncertturnéról. Az első fellépése február 8-án Miskolcon lett volna, a Kocsonya Fesztiválon. Csakhogy Miki közben kórházba került. S amikor már egy hete benn volt, az orvosok jelezték, hogy mondjuk le a fellépéseit a közeljövőben, mert a felépüléséhez hosszú hónapok kellenek. Ekkor már lehetett sejteni, hogy nagy a baj
– emlékezett vissza a közelmúltra.
Döbbenetes, hogy egy ilyen karizmájú zenész nincs többé, hogy Hungária-koncert sem lesz már, pedig mennyit dolgoztam azon, hogy Miki és Szikora Robi újra együtt lépjen színpadra…! Egyelőre felfogni sem tudom Miki halálát és azt, hogy véget ért a közös utunk!
– zárta a beszélgetést Fenyő Miklós menedzsere.
A lap rámutatott, Környei zenészként vált ismertté, az R-GO meghatározó alakjaként. Ám az élet úgy hozta, hogy nem hangszerrel a kézben, hanem afféle háttéremberként és menedzserként csatlakozhatott Fenyő Miklóshoz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!