Rendkívüli

Orbán Viktor: A cigányság megbecsülést és elismerést érdemel – kövesse nálunk élőben! + videó

Fenyő Mikósmenedzsergyász

Véget ért a közös út: megszólalt Fenyő Miklós menedzsere

Nem térek magamhoz, és azt hiszem, még egy darabig nem is fogok – mondta Környei Attila.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 12:37
Forrás: Bors
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bors elérte Fenyő Miklós menedzserét, egyben jó barátját, Környei Attila zenész-producert, aki megtörten nyilatkozott a lapnak. Elmondta, még ő is alig hiszi el, hogy Fenyő Miklós meghalt.

Fenyő Miklós
Fenyő Miklós. Fotó: Bors/Dombóvári Tamás

A hír igaz, Miki elment

– mondta elcsukló hangon.

Hálásak vagyunk az elmúlt hetekben érkező temérdek jókívánságért. Egyelőre még én sem fogtam fel, hogy erről kell beszélnem. Felfoghatatlan tragédia, nem térek magamhoz, és azt hiszem, még egy darabig nem is fogok

– tette még hozzá Fenyő Miklós menedzsere.

 

Környei Attilát a Blikk is elérte:

Január elején még egyeztettünk az idei koncertturnéról. Az első fellépése február 8-án Miskolcon lett volna, a Kocsonya Fesztiválon. Csakhogy Miki közben kórházba került. S amikor már egy hete benn volt, az orvosok jelezték, hogy mondjuk le a fellépéseit a közeljövőben, mert a felépüléséhez hosszú hónapok kellenek. Ekkor már lehetett sejteni, hogy nagy a baj

– emlékezett vissza a közelmúltra.

Fenyő Miklós menedzsere, Környei Attila. Forrás: Facebook/Környei Attila 

Döbbenetes, hogy egy ilyen karizmájú zenész nincs többé, hogy Hungária-koncert sem lesz már, pedig mennyit dolgoztam azon, hogy Miki és Szikora Robi újra együtt lépjen színpadra…! Egyelőre felfogni sem tudom Miki halálát és azt, hogy véget ért a közös utunk!

– zárta a beszélgetést Fenyő Miklós menedzsere.

A lap rámutatott, Környei zenészként vált ismertté, az R-GO meghatározó alakjaként. Ám az élet úgy hozta, hogy nem hangszerrel a kézben, hanem afféle háttéremberként és menedzserként csatlakozhatott Fenyő Miklóshoz.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Kik is üvöltöztek Lázárral Gyöngyösön?

Bayer Zsolt avatarja

Na ezért mondtam: kuss a nevetek!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu