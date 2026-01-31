Rendkívüli

Orbán Viktor: A cigányság megbecsülést és elismerést érdemel – kövesse nálunk élőben! + videó

Fenyő MiklósgyászKorda György

Korda György és Balázs Klári: Örök nyomot hagytál a magyar poptörténelemben

Fenyő Miklósra emlékezett az énekes házaspár.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 11:47
Forrás: Facebook / Korda György és Balázs Klári
Korda György és Balázs Klári egy közös képpel búcsúzott a 78 éves korában elhunyt Fenyő Miklóstól.

– Drága Miki. Megrendülten olvastuk a hírt reggel... – kezdte sorait az énekes házaspár, majd visszaemlékeztek legutóbbi közös fellépésükre, ahol Horváth Charlie-val együtt ott álltak a színpadon.

 

Legutóbb a 2025-ös Év Sportolója gálán álltunk egy színpadon,a backstage-ben az előadás előtt még mentek a régi, Tőled megszokott poénok, sosem felejtjük el. Charlie-val és Veled még sosem léptünk fel így, egy színpadon. Sajnos erre már lehetőségünk sem lesz…

– írták.

Korszakos előadó és pályatárs voltál, slágereidet generációk éneklik majd. Örök nyomot hagytál a magyar poptörténelemben. Részvétünk a családodnak, barátaidnak, rajongóidnak, a gyászban mi is osztozunk velük

– zárta búcsúzó sorait Korda György és Balázs Klári, a két örök barát.

 

 

Orbán Viktor: Életünk egy darabját is magával vitte Fenyő Miklós

