Korda György és Balázs Klári: Örök nyomot hagytál a magyar poptörténelemben

Legutóbb a 2025-ös Év Sportolója gálán álltunk egy színpadon,a backstage-ben az előadás előtt még mentek a régi, Tőled megszokott poénok, sosem felejtjük el. Charlie-val és Veled még sosem léptünk fel így, egy színpadon. Sajnos erre már lehetőségünk sem lesz…