Korda György és Balázs Klári: Örök nyomot hagytál a magyar poptörténelemben

Korda György és Balázs Klári egy közös képpel búcsúzott a 78 éves korában elhunyt Fenyő Miklóstól.
– Drága Miki. Megrendülten olvastuk a hírt reggel... – kezdte sorait az énekes házaspár, majd visszaemlékeztek legutóbbi közös fellépésükre, ahol Horváth Charlie-val együtt ott álltak a színpadon.
Legutóbb a 2025-ös Év Sportolója gálán álltunk egy színpadon,a backstage-ben az előadás előtt még mentek a régi, Tőled megszokott poénok, sosem felejtjük el. Charlie-val és Veled még sosem léptünk fel így, egy színpadon. Sajnos erre már lehetőségünk sem lesz…
– írták.
Korszakos előadó és pályatárs voltál, slágereidet generációk éneklik majd. Örök nyomot hagytál a magyar poptörténelemben. Részvétünk a családodnak, barátaidnak, rajongóidnak, a gyászban mi is osztozunk velük
– zárta búcsúzó sorait Korda György és Balázs Klári, a két örök barát.
