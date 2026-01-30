Charlie elárulta, milyen nagy dobásra készül

– Legutóbb a Charlie Special Trióval láttam fellépni, mely formációt két kiváló jazz-zenésszel, Tzumo Árpád zongoristával és Egri János bőgőssel alkotják. Különleges élmény volt, sajátos atmoszférával, klubkoncerthez illő repertoárral – jazz standardek és blues örökzöldek is felcsendültek. Mikor szerette meg a jazzt?

Charlie boldog, hogy megadatott neki ez a pálya és hogy még mindig színpadon állhat (Fotó: Lettner Kriszta)

– Már gyerekkoromban. Amikor a balettintézetbe jártam, az utolsó években apukámtól kaptam egy trombitát. ’56 –’57 körül kerültem a balettintézetbe, jártak ide artisták, zenészek, ők nyolcadiktól az érettségiig, mi pedig Somló Tomival negyedik általánostól. Én balettos voltam, Tamás artista, egy padban ültünk. Kimentünk a Louis Armstrong-koncertre, az idő tájt még nem ment a beatzene, nem volt Beatles, nem volt Rolling Stones. Klasszikus felállású zenekarok voltak, ilyen volt a Nebuló, amelyet rendkívüli zenészek alkottak, például Kristóf Gábor, aki több mint negyven évig volt a müncheni stúdió fúvós szekciójának a vezetője. Tőle tanultam az első időkben trombitálni. Dixielandes, improvizatív zenét játszottak. Olyasmit, mint Louis Armstrong. Innen indult minden.

Charlie és a jazz

– Három jazzlemeze is megjelent később – 2001-ben Jazz, 2002-ben a Soul & Jazz, 2003-ban pedig a Funky, Soul and Jazz.

– Amikor elkezdtem muzsikálni, nyitott voltam mindenféle stílusra, de a jazzidentitásom mindig megvolt.

Egri Jancsival nyolc évet játszottam a zenekaromban, közreműködött a jazzlemezeimen, Tzumóval pedig később ismerkedtem meg. Világszínvonalú zenészek, ez nem kérdés. A Charlie Special tényleg speciális, hiszen jazz standardeket variálunk át, és persze az én dalaim is elhangzanak a koncerteken, de kicsit átformálva, merészebb hangszerelésben. Az utóbbi években körülbelül háromszor léptem fel ezzel a formációval a Budapest Jazz Clubban, minden alkalommal duplán, mert nagy volt az érdeklődés. Sokat játszottunk az akkor még Fekete-Kovács Kornél vezette Budapest Jazz Orchestrával is. Tőlem jött az ötlet, hogy legyen egy közös műsor a Budapest Jazz Orchestrával, ők ugyanis korábban nem léptek fel énekesekkel, instrumentális zenekar voltak. Ez egy óriási dolog volt, élőben vettük fel ezeket a koncerteket, így jelentek meg a lemezeink. Velük egyébként még van egy nagy tervem. Rengeteg olyan dal van, amit még szeretnék megcsinálni velük. Fejben már össze is állt, hogy mik lesznek ezek. Épp pár napja hívott fel Schreck Feri (a Budapest Jazz Orchestra alapító tagja és a harsonaszekció vezetője – a szerk.), hogy kijönnének hozzám, hogy átbeszéljük a dolgokat. Ezt még meg szeretném csinálni, bízom benne, hogy jut rá idő. Azért fogalmazok óvatosan, mert a Tzumóval és Egri Jancsival játszott koncertet is felvettük, de még arra sem volt időm, hogy átnézzem.

Én már nem akarok stúdiófelvételt, csak élőt. Annak sokkal nagyobb súlya van, sokkal jobban húz, megvan a szépsége annak is, hogy benne maradnak a hibák.

Nem mindenkinek van affinitása többféle stílust csinálni, nagyon boldog vagyok, hogy bennem ez megvan, talán erre születni is kell. És kellett az a külföldön töltött tizenöt év is, amikor lehetőségem volt szinte mindent elénekelni. Úgyhogy kipróbált ember vagyok ilyen szempontból, és a jazz nagyon közel áll hozzám.