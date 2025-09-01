Titkos történetek Charlieról, Freinreisz Károlyról, Trokán Péterről, ahogyan eddig nem hallhatta

Lutter Imre műve nemcsak szövegközpontú, hanem vizuális élmény is, nagy formátumú lapokon, képekkel, illusztrációkkal fűszerezett 25 közismert ember eddig ismeretlen történetén keresztül. A szereplők között olyan nevekkel találkozhatunk, mint Halász Judit, Horváth Charlie, Müller Péter Sziámi, Blaskó Péter, Lily Ebert – és még sokan mások. Mindezt a versek és a személyes emlékek teszik igazán érdekessé.

Lutter Imre kötetének címadója és fő vezérfonala Bódi László, Cipő ikonikus sora. Fotó: Kocsis Judit

Lutter Imre új kötete

A versek szerzői között klasszikus és kortárs költők egyaránt jelen vannak: Dante, Arany János, Petőfi Sándor, Ady Endre, Radnóti Miklós, József Attila, Karinthy Frigyes, Faludy György, illetve kortárs nevek, mint Ágai Ágnes, Adamis Anna, Buda Ferenc és Donny Hathaway is –, ezek a versek adják az interjúk apropóját és mély drámaiságát.

Minden egyes beszélgetés titkokat hordoz. Nemcsak azokat a történeteket, amelyeket a Sorok között Lutter Imrével című műsorból ismerhetünk, hanem azokat a meghatározó gondolatokat is, amelyek megmutatják, miért fontos a család, a szerelem, az el nem árult barátság, a kötelék szüleink, nagyszüleink és gyermekeink között.

Megmutatja, mennyivel erősebb a szeretet, az együttérzés, mint a bennünket gyakran elidegenítő hétköznapi gyötrődések. A költőket, akik ugyanezt megélték, a kapcsolódó versek soraival idézi fel. Érzékeny kapcsolódási pontokat fedezhetünk fel az interjúalanyok és az életükben fordulópontot jelentő versek szerzői között. Például Halász Judit, Frenreisz Károly és Horváth Charlie számára az édesanyjuk jelentette a biztos pontot, a védelmet és az elvesztés fájdalmában megszenvedett felnőtté válást. Ezért József Attila Mama című verse a legfőbb örökségük. Gubik Petra Ady Endrével érez mélyen együtt, miközben szeretetre vágyik. Trokán Péternek pedig Radnóti mutatja meg, milyen a költői késztetés és milyen az életét sem féltő, tiszta érzésű ember. Érdekesség, hogy a kötet egy QR-kódot is tartalmaz, amely által elérhető hanganyag tovább mélyíti az olvasói élményt.

Lutter Imre a kötet bevezetőjét a következő sorokkal zárja: