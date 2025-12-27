néprajzi múzeumkiállításhagyomány

Ünnepek közötti kikapcsolódás a Néprajzi Múzeumban

A karácsony és az újév közötti időszak ideális arra, hogy lelassuljunk, együtt legyünk, és élményekkel töltsük meg az év utolsó napjait. A Néprajzi Múzeum 2025-ben is tartalmas, mégis rugalmas programlehetőségeket kínál minden korosztálynak – legyen szó egy rövid látogatásról vagy egy elmélyültebb múzeumban töltött napról.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 10:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Néprajzi Múzeum látogatói az állandó kiállítás mellett az aktuális időszaki kiállításokat is megtekinthetik, így mindenki találhat olyan témát, amely közel áll hozzá – legyen szó hagyományról, kortárs kérdésekről vagy vizuálisan izgalmas megoldásokról. A kiállítások önállóan bejárhatók, de több ponton kínálnak elmélyülési lehetőségeket is. A gyűjteményi kiállítás a mindennapi használati tárgyaktól a rituális és közösségi eszközökig vezet végig az emberi tevékenységek világán, bemutatva, miként hordoznak jelentést a hétköznapokban használt dolgok. Ezt egészíti ki a Kerámiatér – A világ kerámiái | Kerámiavilágok, egy két részből álló, látványos tér, amely különböző kultúrák kerámiáit és azok összefüggéseit mutatja be egyedi, vizuális megközelítésben. A ZOOM – Perspektívaváltás című installáció pedig interaktív módon hívja a látogatót arra, hogy új nézőpontból tekintsen tárgyakra, képekre és múzeumi jelenségekre.

Néprajzi Múzeum
Tárlatvezetés a Néprajzi Múzeumban (Fotó: Incze László)

Az időszaki kiállítások a kortárs kérdések és a történeti hagyományok metszéspontjait vizsgálják. A Hétköznapi luxus. A királyné asztalától a parasztházig című tárlat azt járja körül, hogyan változott az idők során a luxus és a mindennapi használat fogalma, és milyen társadalmi, kulturális jelentéseket hordoznak az ünnepi és hétköznapi tárgyak. A Foltvarrás kékben egy vizuálisan gazdag válogatás, amely a textilművészet és a foltvarrás hagyományait és kortárs értelmezéseit állítja egymás mellé. A Súlyos anyag. Nők – Viseletek – Élettörténetek című kiállítás sváb női sorsokat és társadalmi szerepeket mutat be olyan öltözékeken keresztül, amelyek viselőik élettörténeteit és tapasztalatait hordozzák magukban.

A Néprajzi Múzeumban audioguide is használható

A múzeumi élményt gazdagítja az audioguide, amely segít eligazodni a kiállításokban, történeteket mesél, összefüggéseket tár fel, és új nézőpontokat ad. Kiváló választás azoknak, akik saját tempóban szeretnék bejárni a tereket, vagy először járnak a múzeumban, és azoknak is, akik a két ünnep között inkább csendes, elmélyültebb programot keresnek.

A két ünnep között is elérhetők tárlatvezetések, amelyek során a látogatók szakértő vezetők segítségével fedezhetik fel a kiállítások mögötti történeteket, kérdéseket és kapcsolódásokat. A tárlatvezetések ideálisak baráti társaságoknak, többgenerációs családoknak, és mindazoknak, akik szívesen beszélgetnének a látottakról.

A családos látogatók számára külön élmény a Méta tér vagy a Barka és Buga felfedező, amely játékos feladatokon keresztül segít eligazodni a gyűjteményi kiállítás világában. Ez a megoldás aktív részvételre ösztönzi a gyerekeket, segíti a közös felfedezést és lehetővé teszi, hogy a múzeumlátogatás valódi közös élménnyé váljon a két ünnep között.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekuszítás

Világháborúra készülő kóklerek

Sümeghi Lóránt avatarja

Higgadtság helyett kapkodásba és háborús uszításba kezdett a NATO-főtitár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu