Ünnepek közötti kikapcsolódás a Néprajzi Múzeumban

A Néprajzi Múzeum látogatói az állandó kiállítás mellett az aktuális időszaki kiállításokat is megtekinthetik, így mindenki találhat olyan témát, amely közel áll hozzá – legyen szó hagyományról, kortárs kérdésekről vagy vizuálisan izgalmas megoldásokról. A kiállítások önállóan bejárhatók, de több ponton kínálnak elmélyülési lehetőségeket is. A gyűjteményi kiállítás a mindennapi használati tárgyaktól a rituális és közösségi eszközökig vezet végig az emberi tevékenységek világán, bemutatva, miként hordoznak jelentést a hétköznapokban használt dolgok. Ezt egészíti ki a Kerámiatér – A világ kerámiái | Kerámiavilágok, egy két részből álló, látványos tér, amely különböző kultúrák kerámiáit és azok összefüggéseit mutatja be egyedi, vizuális megközelítésben. A ZOOM – Perspektívaváltás című installáció pedig interaktív módon hívja a látogatót arra, hogy új nézőpontból tekintsen tárgyakra, képekre és múzeumi jelenségekre.

Tárlatvezetés a Néprajzi Múzeumban (Fotó: Incze László)

Az időszaki kiállítások a kortárs kérdések és a történeti hagyományok metszéspontjait vizsgálják. A Hétköznapi luxus. A királyné asztalától a parasztházig című tárlat azt járja körül, hogyan változott az idők során a luxus és a mindennapi használat fogalma, és milyen társadalmi, kulturális jelentéseket hordoznak az ünnepi és hétköznapi tárgyak. A Foltvarrás kékben egy vizuálisan gazdag válogatás, amely a textilművészet és a foltvarrás hagyományait és kortárs értelmezéseit állítja egymás mellé. A Súlyos anyag. Nők – Viseletek – Élettörténetek című kiállítás sváb női sorsokat és társadalmi szerepeket mutat be olyan öltözékeken keresztül, amelyek viselőik élettörténeteit és tapasztalatait hordozzák magukban.