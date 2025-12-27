Rendkívüli

Botrányos beismerés: így játszaná ki Magyarország vétóját Ukrajna és az EU

Chevy Chase: Gyakorlatilag a halálból jöttem vissza

A népszerű amerikai komikus felfedte, hogy 2021-ben egy súlyos szívleállást követően nyolc napig mesterséges kómában tartották. A 82 éves Chevy Chase egy új dokumentumfilmben beszélt az akkori állapotáról.

Forrás: Variety2025. 12. 27. 18:26
A Vakáció-filmek sztárja egy január 1-jén debütáló, CNN-nek készült portréfilmben – melynek címe „I’m Chevy Chase and You’re Not” (Chevy Chase vagyok, ti pedig nem) – osztotta meg a korábban elhallgatott részleteket.

Chevy Chase
Chevy Chase és felesége (Fotó: Wikipédia)

Felesége, Jayni Chase elmondása szerint a színész állapota hirtelen fordult válságosra:

Valami nem volt rendben, de nem tudta elmagyarázni, mi az. Bementünk a sürgősségire, és ott megállt a szíve.

A színésznél alkoholos kardiomiopátiát diagnosztizáltak – ez egy olyan állapot, amely során a szívizom meggyengül, és nem képes hatékonyan pumpálni a vért. Barátja és munkatársa, Peter Aaron szerint az orvosok úgy döntöttek, hogy nyolc napra kómába helyezik, hogy tehermentesítsék a szervezetét.

Lánya, Caley Chase felidézte azt a pillanatot, amikor az orvosok közölték velük: nem biztos, hogy édesapja valaha is felébred. 

Azt mondták: készüljenek fel a legrosszabbra.

Amikor Chase végül felébredt, kezdetben csak hangokat tudott kiadni, de humorérzéke hamar visszatért. 

Bár a színész felépült, a betegség tartós nyomokat hagyott. A dokumentumfilmben Chase elismeri, hogy jelentős emlékezetkiesései vannak, és bizonyos életszakaszaira egyáltalán nem emlékszik.

Ez a probléma a forgatás során is megmutatkozott, amikor a rendező, Marina Zenovich a színész hírhedten nehéz természetéről és korábbi szakmai konfliktusairól kérdezte. Chase több alkalommal is jelezte, hogy egyszerűen nem emlékszik azokra az incidensekre, amelyek miatt korábban kritizálták.

A színész 2021-ben öt hetet töltött kórházban, de akkor a nyilvánossággal csak annyit közölt, hogy „szívproblémák” miatt volt kezelés alatt, és örül, hogy újra otthon lehet a családjával. A mostani dokumentumfilm az első alkalom, hogy a nyilvánosság megismerheti az eset súlyosságát és az azt követő küzdelmes rehabilitációt.

Chevy Chase, aki az 1970-es években vált világhírűvé a Saturday Night Live alapító tagjaként, az elmúlt évtizedben leginkább a Community (Balfékek) című sorozatban nyújtott alakításával hívta fel magára a figyelmet, mielőtt egészségügyi állapota miatt visszavett volna a munkatempóból.

 

