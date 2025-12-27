szomáliföldafrikai unióizrael

Elítélte az Afrikai Unió, hogy Izrael független államként ismerte el Szomáliföldet

Elítélte az Afrikai Unió szombaton, hogy Izrael nem sokkal korábban független államként ismerte el Szomáliföldet, a Szomáliához tartozó szakadár területet.

2025. 12. 27. 22:05
Szomáliföld zászlaja Fotó: LUIS TATO Forrás: AFP
Szomáliföld 1991-ben egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szomáliától, és bár saját kormányzattal, rendőrséggel, hadsereggel és pénznemmel rendelkezik, mindeddig egyetlen más ország nem ismerte el független államként. Viszonylag stabilan működő autonóm terület Szomáliához képest, ahol folyamatosak a belpolitikai válságok, és 2006 óta iszlamista lázadók harcolnak a kormány ellen. 

Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő hivatala bejelentette: Szomáliföld elnökével közös nyilatkozatot írtak alá
Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő hivatala bejelentette: Szomáliföld elnökével közös nyilatkozatot írtak alá Fotó: ARIEL SCHALIT / POOL

Szomáliföld Szomália északnyugati részén, a Vörös-tengert az Indiai-óceánnal összekötő Báb-el-Mandeb-szoros bejáratánál helyezkedik el, a világ egyik legforgalmasabb tengeri útvonala mentén. 

Pénteken Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő hivatala bejelentette: Szomáliföld elnökével közös nyilatkozatot írtak alá, amelyben rögzítették, hogy Izrael hivatalosan független államként ismeri el Szomáliföldet. 

Izrael szerint a lépésre „az Ábrahám-egyezmények szellemiségében” került sor. Mahmud Ali Juszuf, az Afrikai Unió végrehajtó bizottságának elnöke közölte: minden olyan lépés, amellyel aláássák Szomália szuverenitását, veszélyezteti a kontinens békéjét és stabilitását. Szavai szerint a bizottság „határozottan elítél minden olyan lépést vagy kezdeményezést, amellyel elismernék a Szomália szerves részét képező Szomáliföld függetlenségét”. Szomália szövetségi kormánya pénteken törvénytelen lépésnek nevezte, hogy Izrael elismerte Szomáliföldet független államként, és megerősítette, hogy az észak-szomáliai régió továbbra is az ország szuverén területének részét képezi. A kelet-afrikai államokat tömörítő Kormányközi Fejlesztési Hatóság (IGAD) szombati közleményében leszögezte, hogy Szomália szuverenitását a nemzetközi jog elismeri, és Szomáliföld függetlenségének bármilyen egyoldalú elismerése sérti az ENSZ alapokmányát, az Afrikai Uniót létrehozó szerződést és az IGAD alapító megállapodását is. 

Szomáliföld azon kevés afrikai területekhez tartozik, amelyekkel kapcsolatban néhány hónapja – sajtójelentésekben – szóba került, hogy befogadhatnának a Gázai övezetből kitelepített palesztinokat. 

Ezt a felvetést azonban sem a szomáliai, sem az izraeli hatóságok nem kommentálták. A szomáliai kormány ellen lázadó al-Shebaab iszlamista fegyveres szervezet szombaton bejelentette: szembeszállnak Izrael minden arra irányuló kísérletével, hogy „hasznot húzzon” Szomáliföldből. 

Elutasítjuk az izraeliek törekvését arra, hogy megszerezzék vagy használják területünk egy részét. Ezt nem fogjuk elfogadni, és küzdeni fogunk ellene

– közölte az al-Shebaab szóvivője, akit az MTI idézett.

Borítókép: Szomáliföld zászlaja (Fotó: AFP)

