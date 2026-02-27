Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter új videót osztott meg közösségi oldalán, amelyben elmagyarázta a Budapest–Belgrád határon történő ellenőrzés menetét. A külügyminiszter újságírói kérdésre válaszolva kifejtette, hogy a két vasúttársaság azt vállalta, hogy legkésőbb március 27-én megindítják a két ország közötti személyforgalmat.
Budapest–Belgrád vasútvonal: mi lesz a határon? + videó
Szijjártó Péter közösségi oldalán ismertette, miként gyorsítanák fel a határátlépést a Budapest–Belgrád vasútvonalon. A külügyminiszter szerint a menetidő jelentősen csökkenhet, ha az ellenőrzéseket nem a határon, hanem előtte végzik el. A két ország vasúttársaságai vállalták, hogy március végéig elindítják a személyforgalmat, miközben a teherforgalom már elindult.
Ha nem kell megállni határellenőrzés érdekében hosszasan két ország határán, akkor fél órát lehet spórolni a menetidőn, és ez óriási versenyképesség javulást jelent. Nem rakétatudomány, hogy mit kell csinálni. Magyarországon az utolsó határ előtti állomáson felszállnak a határőrök és a vámosok, és amíg a vonat robog a határ felé, elvégzik a szükséges ellenőrzést. Ugyanez visszafele.
– részletezte, majd kifejtette, hogy meg lehet oldani, és ezt egy nagyon egyszerű, empirikus magyarázattal tudja alátámasztani:
Gyerekkoromban Győrben éltem, a kommunizmus alatt a magyar–osztrák határon meg tudták úgy oldani a határ- és vámellenőrzést, hogy Győrben fölszálltak a vámosok és a határőrök, Hegyeshalomban meg leszálltak, vissza meg fordítva. Azt gondolom, hogy a tudomány nem halad túl sokat előre ahhoz, hogy húsz évvel később ugyanezt a magyar–szerb határon is megcsináljuk.
Kitért arra, hogy ezt most a két vasúttársaság, valamint a két belügyminisztérium illetékesei összerakják, és létre fog jönni egy olyan megoldás, amely az utasok kényelmét és az idő lerövidítését célozza ezzel a nem túl bonyolult megoldással, így
még az Európai Unió oly magasröptű igényeit is kielégítve, a magyar és a szerb emberek számára lehetővé tesszük, hogy a két főváros között nagyon rövid elérhetőségi idővel minél többet látogathassanak kölcsönösen egymáshoz
– mondta. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Budapest–Belgrád vasútvonalon elindult a rendszeres teherforgalom, amit hamarosan a személyvonatok is követni fognak. A videóhoz azt írta a külügyminiszter, hogy
Budapest–Belgrád, hogy lesz ez a határon?
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter Belgrádban (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Genf: nincs megállapodás, de Zelenszkij óriási összeget kért Ukrajnának
Ebben reménykedik az ukrán elnök.
Szijjártó Péter: Új magyar-szerb dízelvezeték építésével üzenjük az ukránoknak, hogy nem érdemes szórakozni velünk
A külügyminiszter szerint nehéz időkben derül ki, ki kire számíthat.
Patriotok Ukrajnának? Európa végzetes hibára készül + videó
Az elmúlt egy hét legfontosabb eseményei.
Robert Fico: Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni
Az ukrán elnök és a szlovák miniszterelnök a Barátság vezeték kérdéséről tárgyaltak telefonon. Zelenszkij Ukrajnába hívta Ficót.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Genf: nincs megállapodás, de Zelenszkij óriási összeget kért Ukrajnának
Ebben reménykedik az ukrán elnök.
Szijjártó Péter: Új magyar-szerb dízelvezeték építésével üzenjük az ukránoknak, hogy nem érdemes szórakozni velünk
A külügyminiszter szerint nehéz időkben derül ki, ki kire számíthat.
Patriotok Ukrajnának? Európa végzetes hibára készül + videó
Az elmúlt egy hét legfontosabb eseményei.
Robert Fico: Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni
Az ukrán elnök és a szlovák miniszterelnök a Barátság vezeték kérdéséről tárgyaltak telefonon. Zelenszkij Ukrajnába hívta Ficót.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!