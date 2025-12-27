Izrael elsőként ismerte el Szomáliföldet

Izrael pénteken elsőként ismerte el hivatalosan az önjelölt Szomáliföldi Köztársaságot független és szuverén államként. Izrael a jövőben szoros együttműködésre törekszik majd az országgal a mezőgazdaság, az egészségügy, a technológia és a gazdaság területén – írja a Reuters.

Benjamin Netanjahu szerint Izrael szoros együttműködésre törekszik majd az országgal

Fotó: ARIEL SCHALIT / POOL

Benjamin Netanjahu miniszterelnök kijelentette, hogy Izrael azonnali együttműködésre törekszik Szomálifölddel. Az izraeli kormányfő emellett egy nyilatkozatban gratulált Abdirahman Mohamed Abdullahinak, az ország elnökének valamint méltatta vezetését, és meghívta Izraelbe.

Netanjahu szerint a nyilatkozat az Ábrahám-egyezmény szellemében készült, amelyet Trump elnök kezdeményezésére írtak alá.

A 2020-as megállapodásokat Trump első kormányzata közvetítette, és ezek között szerepelt Izrael diplomáciai kapcsolatok formalizálása az Egyesült Arab Emírségekkel és Bahreinnel, amely után más országok is csatlakoztak.