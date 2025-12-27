Izraelközel-keletÁbrahám-megállapodás

Izrael elsőként ismerte el Szomáliföldet

Benjamin Netanjahu miniszterelnök kijelentette, hogy Izrael azonnali együttműködésre törekszik a Szomáliföldi Köztársasággal a mezőgazdaság, az egészségügy, a technológia és a gazdaság területén. Izrael ezzel az első olyan ország lett, amely hivatalosan elismerte az országot független államként.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 9:14
Fotó: ABIR SULTAN Forrás: POOL
Izrael pénteken elsőként ismerte el hivatalosan az önjelölt Szomáliföldi Köztársaságot független és szuverén államként. Izrael a jövőben szoros együttműködésre törekszik majd az országgal a mezőgazdaság, az egészségügy, a technológia és a gazdaság területén – írja a Reuters

Benjamin Netanjahu szerint Izrael szoros együttműködésre törekszik majd az országgal
Fotó: ARIEL SCHALIT / POOL

Benjamin Netanjahu miniszterelnök kijelentette, hogy Izrael azonnali együttműködésre törekszik Szomálifölddel. Az izraeli kormányfő emellett egy nyilatkozatban gratulált Abdirahman Mohamed Abdullahinak, az ország elnökének valamint méltatta vezetését, és meghívta Izraelbe. 

Netanjahu szerint a nyilatkozat az Ábrahám-egyezmény szellemében készült, amelyet Trump elnök kezdeményezésére írtak alá.

A 2020-as megállapodásokat Trump első kormányzata közvetítette, és ezek között szerepelt Izrael diplomáciai kapcsolatok formalizálása az Egyesült Arab Emírségekkel és Bahreinnel, amely után más országok is csatlakoztak.

Az izraeli közlemény hangsúlyozza, hogy Netanjahu, Gideon Saar külügyminiszter és Szomáliföld elnöke kölcsönös elismerési nyilatkozatot írtak alá. Abdullahi egy nyilatkozatban kijelentette, hogy Szomáliföld csatlakozik az Ábrahám-megállapodásokhoz, a regionális és globális béke felé tett lépésnek nevezve azt. Kijelentette, hogy Szomáliföld elkötelezett a partnerségek építése, a kölcsönös jólét előmozdítása és a stabilitás előmozdítása iránt a Közel-Keleten és Afrikában.

Egyiptom eközben azt közölte, hogy Badr Abdelatty külügyminiszter pénteken telefonbeszélgetést folytatott szomáliai, török ​​és dzsibuti kollégájával, hogy megvitassák az Izrael bejelentését követő fejleményeket.

 

A miniszterek elítélték Izrael döntését Szomáliföld elismeréséről, megerősítették teljes támogatásukat Szomália egységének és területi integritásának, és figyelmeztettek, hogy a szakadár régiók elismerése veszélyt jelent a nemzetközi békére és biztonságra – közölte az egyiptomi külügyminisztérium.

Szomáliföld 1991 óta, amikor Szomália polgárháborúba süllyedt, gyakorlatilag autonómiát – valamint viszonylagos békét és stabilitást – élvez, de a szakadár régió azóta egyetlen más országtól sem kapott elismerést.

Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP)

