Kreml: Putyin és Netanjahu megvitatta a gázai övezeti helyzetet

Az izraeli miniszterelnöki hivatal közleménye szerint a telefonbeszélgetésre Putyin kezdeményezésére került sor, és egy sor nemrégiben regionális kérdésekről tartott megbeszélést követett. Október eleje óta ez a második telefonbeszélgetés a két vezető között. Az előzőben Putyin megerősítette, hogy a Kreml támogatja az izraeli-palesztin konfliktusnak a palesztin állam elismerésén alapuló megoldását – közölte az MTI.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)