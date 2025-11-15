PutyinKreml (Moszkva)Netanjahu

Kreml: Putyin és Netanjahu megvitatta a gázai övezeti helyzetet

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szombaton telefonon megvitatta a gázai övezeti helyzetet – közölte az orosz elnöki hivatal sajtószolgálata. Az izraeli miniszterelnöki hivatal közleménye szerint a telefonbeszélgetésre Putyin kezdeményezésére került sor.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 22:41
Vlagyimir Putyin Fotó: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO Forrás: POOL
Részletes véleménycserét folytattak a közel-keleti térségben kialakult helyzetről, beleértve a gázai övezeti helyzet alakulását a tűzszüneti megállapodás megvalósításának és a túszcserének a tükrében, továbbá érintették az iráni atomprogrammal kapcsolatos kérdéseket és a további stabilizálódáshoz való hozzájárulás kérdéseit Szíriában – áll a Kreml által kiadott közleményben. 

Benjamin Netanjahu és Vlagyimir Putyin Fotó: MAXIM SHEMETOV / POOL
Az izraeli miniszterelnöki hivatal közleménye szerint a telefonbeszélgetésre Putyin kezdeményezésére került sor, és egy sor nemrégiben regionális kérdésekről tartott megbeszélést követett. Október eleje óta ez a második telefonbeszélgetés a két vezető között. Az előzőben Putyin megerősítette, hogy a Kreml támogatja az izraeli-palesztin konfliktusnak a palesztin állam elismerésén alapuló megoldását – közölte az MTI.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

 

