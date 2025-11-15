Részletes véleménycserét folytattak a közel-keleti térségben kialakult helyzetről, beleértve a gázai övezeti helyzet alakulását a tűzszüneti megállapodás megvalósításának és a túszcserének a tükrében, továbbá érintették az iráni atomprogrammal kapcsolatos kérdéseket és a további stabilizálódáshoz való hozzájárulás kérdéseit Szíriában – áll a Kreml által kiadott közleményben.
Kreml: Putyin és Netanjahu megvitatta a gázai övezeti helyzetet
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szombaton telefonon megvitatta a gázai övezeti helyzetet – közölte az orosz elnöki hivatal sajtószolgálata. Az izraeli miniszterelnöki hivatal közleménye szerint a telefonbeszélgetésre Putyin kezdeményezésére került sor.
Az izraeli miniszterelnöki hivatal közleménye szerint a telefonbeszélgetésre Putyin kezdeményezésére került sor, és egy sor nemrégiben regionális kérdésekről tartott megbeszélést követett. Október eleje óta ez a második telefonbeszélgetés a két vezető között. Az előzőben Putyin megerősítette, hogy a Kreml támogatja az izraeli-palesztin konfliktusnak a palesztin állam elismerésén alapuló megoldását – közölte az MTI.
Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
További Külföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkij bűnöző – az ukrán elnök ellen tüntettek a Majdanon
A Majdan téren összegyűlt emberek korrupcióellenes jelszavakat skandáltak, és az ukrán elnök lemondását követelték.
Orbán Viktor: Magyarországon van az egyik legstabilabb és leghatékonyabb kormányzás Európában
A miniszterelnök Mathias Döpfnernek, az Axel Springer lapkiadó vállalat vezérigazgatójának adott interjúban hangsúlyozta: az Európai Unió békeprojektből háborús projektté vált, Donald Trump amerikai elnök viszont a béke embere.
Elegük lett a briteknek a migránsokból
A baloldali kormány kétségbeesett intézkedésekkel próbálja menteni magát.
Kiderült az igazság: így menekült el Timur Mindics Ukrajnából
Ukrajna legújabb korrupciós botrányáról újabb részletek derültek ki.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zelenszkij bűnöző – az ukrán elnök ellen tüntettek a Majdanon
A Majdan téren összegyűlt emberek korrupcióellenes jelszavakat skandáltak, és az ukrán elnök lemondását követelték.
Orbán Viktor: Magyarországon van az egyik legstabilabb és leghatékonyabb kormányzás Európában
A miniszterelnök Mathias Döpfnernek, az Axel Springer lapkiadó vállalat vezérigazgatójának adott interjúban hangsúlyozta: az Európai Unió békeprojektből háborús projektté vált, Donald Trump amerikai elnök viszont a béke embere.
Elegük lett a briteknek a migránsokból
A baloldali kormány kétségbeesett intézkedésekkel próbálja menteni magát.
Kiderült az igazság: így menekült el Timur Mindics Ukrajnából
Ukrajna legújabb korrupciós botrányáról újabb részletek derültek ki.