Kaja Kallas szereti a háborút

Trump és Putyin egy üzenetet kívánt megfogalmazni a brüsszeli elit irányába.

Magyar Nemzet
Forrás: HírFM2025. 12. 27. 11:00
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, volt észt miniszterelnök szempontjából nézve az ukránok oroszok. És azért szereti ezt a háborút, mert oroszok gyilkolnak oroszokat – mondta el a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjében Koskovics Zoltán, a központ geopolitikai elemzője. Amerikában is vannak ilyenek, elsősorban a Biden-adminisztráció alatt támogatták a vérontás folytatását, Lindsey Graham szenátor ugyanezt mondta el a kamerába annak idején – emlékeztetett Koskovics Zoltán.

Az a célja a brüsszelitáknak, hogy szabotálják azokat a béketörekvéseket, amelyeket az amerikaiak folytatnak – mondta Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Ennek az egyik leágazása Mark Rutte volt holland miniszterelnök, jelenlegi NATO-főtitkár, aki már arról beszél, hogy olyan háborúra kell készülni, amelyet a dédszüleink és a nagyszüleink átéltek.

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök is kimondta azt, hogy Budapestet tekintik a békecsúcs optimális helyszínének most is – emlékeztetett Koskovics Zoltán. Nem utolsósorban azért, mert mindketten egy üzenetet kívánnak megfogalmazni ezzel Brüsszel irányába. Arra akarják felhívni a brüsszeli politikusok és az európai társadalom figyelmét, hogy a magyar külpolitikai volt az, amely a helyes úton járt végig a háborúval kapcsolatban – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője.

Donald Trump a béke híve. 

A fegyverlobbinál az Egyesült Államokban is vannak fontosabb szempontok és Európában is lennének, a társadalom normális működése, az, hogy ne félelemben, ne fenyegetettségben, hanem békében éljünk – hangsúlyozta Pindroch Tamás. Ehhez békekötés kell, de én optimista vagyok, és úgy gondolom, hogy sor fog kerülni a budapesti békecsúcsra – mondta a vezető elemző.

A Szabad Magyarok fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: 

Borítókép: Kaja Kallas (Fotó: AFP/NICOLAS TUCAT)

