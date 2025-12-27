jake paulvisszavágónetflixtommy furyprofi boksz

Még rágni sem tud, de már Furyra vágyik Jake Paul

Még orvosi kezelésre szorul, enni is csak pépeset tud, ám máris a következő ellenfelén töri a fejét. Az Anthony Joshua ellen brutális KO-vereséget szenvedett Jake Paul a 2026-os visszatérését tervezi, és a menedzsmentje szerint az egykori youtuber visszatér a cirkálósúlyba és összecsapna korábbi legyőzőjével, Tommy Furyval. Ha összejönne a nagy visszavágó, a 28 éves amerikai újabb hatalmas összeget kaszálhatna.

Molnár László
2025. 12. 27. 11:56
Még magához sem tért igazán Jake Paul a Joshua elleni brutális KO-ból, máris a Tommy Fury elleni visszavágóról álmodik
Még magához sem tért igazán Jake Paul a Joshua elleni brutális KO-ból, máris a Tommy Fury elleni visszavágóról álmodik Forrás: BBC/Getty Images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sokan a profi ökölvívás szégyenfoltjának tartják, van, aki leendő világbajnokot lát benne, ám az tagadhatatlan, hogy a profi boksz rajongói világszerte odavannak érte, ráadásul a Netflix felkarolta őt. December 19-én a brit Anthony Joshua (29-4, 26 KO) a hatodik menetben brutális jobbhoroggal nemcsak Jake Paul (12-2, 7 KO) álmát, hanem az állkapcsát is ripityomra törte, igaz, a remélt rekordok terén nem járt rosszul egyikük sem. Ugyanakkor bebizonyosodott, hogy a 28 éves amerikainak bokszolói képességei igencsak behatároltak – legalábbis egy Joshua ellen.

Joshua megszenvedett Jake Paul ellen, majd a hatodik menetben egy brutális jobbossal eltörte ellenfele állát
Joshua megszenvedett Jake Paul ellen, majd a hatodik menetben egy brutális jobbossal eltörte ellenfele állát                                  Fotó: BBC/Getty Images

Jake Paul újabb rekordokat hozott a Netflixnek és dollártízmilliókat önmagának

A súlyos sérülései miatt még a további ökölvívó karrierje is veszélybe került az amerikainak, ám ezt egy cseppet sem bánta, miután Joshuával igencsak szép pénzzel – a végső fixen kívül mindent beleszámítva úgy 80-100 millió dollár között állt meg a bevételük fejenként – távoztak a ringben megvívott, egyébként szakmailag szinte értékelhetetlen meccsük után. Ráadásul az „összecsapásuk” olyan rekordokat állított fel, melyet nehéz lesz megdönteni.

  • világszerte 33 millió élő nézőt vonzott az első pillanattól a kiütésig
  • a mérkőzés 91 országban bekerült a Netflix top 10-es listájára
  • 45 országban, köztük az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában, Németországban, Ausztráliában, Mexikóban és Argentínában is az első helyen végzett
  • összesen 1,25 milliárd letöltést hozott a Joshua–Jake Paul meccs a Netflix közösségi oldalain
  • 214 millióan töltötték le Joshua brutális kiütését
  • a Kaseya Centerben a legnagyobb bevételt hozó bokszmeccs volt.

Azonban a meccs kimetele egyáltalán nem térítette el Jake Pault attól, hogy felhagyjon az ökölvívással.

Tommy Fury egyszer már legyőzte Jake Pault 2023 februárjában
Tommy Fury egyszer már legyőzte Jake Pault 2023 februárjában      Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

A korábbi youtuber mindenképpen visszavágna Tommy Furynak

A 28 éves amerikai az elmúlt 12 hónapban korábbi profi világbajnokok ellen is ringbe lépett: legyőzte a nehézsúlyú ikont, Mike Tysont (50-7-2, 44 KO), aki akkor 58 éves volt, júniusban pedig egy cirkálósúlyú mérkőzésen a korábbi WBC középsúlyú bajnokot, Julio Cesar Chavez Jr.-t (54-7-2, 34 KO) pontozta ki. Aztán Joshua ellen szembe találta magát a valósággal, egy igazi, majdnem ereje teljében lévő korábbi kétszeres egyesített világbajnokkal. 

Nézzük, kiket vert meg a nagyszájú influenszer:

  • AnEsonGib    KO 1. menet
  • Nate Robinson (volt NBA-játékos)   KO 2. menet
  • Ben Askren (volt birkózó, a Bellator váltósúlyú bajnoka)    KO 1. menet
  • Tyron Woodley (korábbi UFC világbajnok)    pontozás, majd KO 6. menet
  • Anderson Silva (korábbi UFC világbajnok)    pontozás
  • Nate Diaz (vegyes harcművész)    pontozás
  • Andre August     KO 1. menet
  • Ryan Bourland     KO 1. menet
  • Mike Perry (pusztakezes harcos)     KO 6. menet
  • Mike Tyson (nehézsúlyú profi világbajnok)    pontozás
  • Julio César Chávez Jr. (középsúlyú profi világbajnok)    pontozás.

A 36 éves brit előtt ugyanakkor egyetlen elszenvedett vereségét pontozással a korábbi kétszeres nehézsúlyú világbajnok, Tyson Fury öccse, Tommy Fury (11-0, 4 KO) ellen szenvedte el 2023 februárjában, mégpedig a neki legjobban bejövő súlycsoportban, cirkálóban. Most, hogy magához tért Joshua brutális jobbosától, máris azon gondolkodik, ki ellen térjen vissza a ringbe. Nakisa Bidarian, a Most Valuable Promotions vezérigazgatója elárulta, hogy a 28 éves amerikai bosszút akar állni Tommy Furyn. Jöhetne a nagy visszavágó.

Szoros meccset vívott egymással majd három éve Tommy Fury és Jake Paul, utóbbi még padlóztatta is a veretlen brit bunyóst
Szoros meccset vívott egymással majd három éve Tommy Fury és Jake Paul, utóbbi még padlóztatta is a veretlen brit bunyóst     Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

– Még nem beszéltünk a 2026-os terveiről konkrétan, ám az biztos, hogy visszatér a cirkálósúlyba. Hogy ki ellen bokszolna legszívesebben legközelebb? Nos, ezt elárulta nekem. Ez az ember Tommy Fury, aki legyőzte őt, és ezt a vereséget nagyon szeretné megbosszulni Jake – jelentette ki a secondsout.com kérdésére Nakisa Bidarian.

Fury annak idején többségi pontozással győzte le Pault, aki a 8. menetben padlóztatta az erejével teljesen elkészült brit bunyóst a szaúd-arábiai Diriyah Arénában.

A Tommy Fury és Jake Paul közötti első és eddig utolsó összecsapás rövid összefoglalója:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekuszítás

Világháborúra készülő kóklerek

Sümeghi Lóránt avatarja

Higgadtság helyett kapkodásba és háborús uszításba kezdett a NATO-főtitár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.