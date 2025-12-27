Még rágni sem tud, de már Furyra vágyik Jake Paul

Sokan a profi ökölvívás szégyenfoltjának tartják, van, aki leendő világbajnokot lát benne, ám az tagadhatatlan, hogy a profi boksz rajongói világszerte odavannak érte, ráadásul a Netflix felkarolta őt. December 19-én a brit Anthony Joshua (29-4, 26 KO) a hatodik menetben brutális jobbhoroggal nemcsak Jake Paul (12-2, 7 KO) álmát, hanem az állkapcsát is ripityomra törte, igaz, a remélt rekordok terén nem járt rosszul egyikük sem. Ugyanakkor bebizonyosodott, hogy a 28 éves amerikainak bokszolói képességei igencsak behatároltak – legalábbis egy Joshua ellen.

Joshua megszenvedett Jake Paul ellen, majd a hatodik menetben egy brutális jobbossal eltörte ellenfele állát Fotó: BBC/Getty Images

Jake Paul újabb rekordokat hozott a Netflixnek és dollártízmilliókat önmagának

A súlyos sérülései miatt még a további ökölvívó karrierje is veszélybe került az amerikainak, ám ezt egy cseppet sem bánta, miután Joshuával igencsak szép pénzzel – a végső fixen kívül mindent beleszámítva úgy 80-100 millió dollár között állt meg a bevételük fejenként – távoztak a ringben megvívott, egyébként szakmailag szinte értékelhetetlen meccsük után. Ráadásul az „összecsapásuk” olyan rekordokat állított fel, melyet nehéz lesz megdönteni.

világszerte 33 millió élő nézőt vonzott az első pillanattól a kiütésig

a mérkőzés 91 országban bekerült a Netflix top 10-es listájára

45 országban, köztük az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában, Németországban, Ausztráliában, Mexikóban és Argentínában is az első helyen végzett

összesen 1,25 milliárd letöltést hozott a Joshua–Jake Paul meccs a Netflix közösségi oldalain

214 millióan töltötték le Joshua brutális kiütését

a Kaseya Centerben a legnagyobb bevételt hozó bokszmeccs volt.

Azonban a meccs kimetele egyáltalán nem térítette el Jake Pault attól, hogy felhagyjon az ökölvívással.

Tommy Fury egyszer már legyőzte Jake Pault 2023 februárjában Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

A korábbi youtuber mindenképpen visszavágna Tommy Furynak

A 28 éves amerikai az elmúlt 12 hónapban korábbi profi világbajnokok ellen is ringbe lépett: legyőzte a nehézsúlyú ikont, Mike Tysont (50-7-2, 44 KO), aki akkor 58 éves volt, júniusban pedig egy cirkálósúlyú mérkőzésen a korábbi WBC középsúlyú bajnokot, Julio Cesar Chavez Jr.-t (54-7-2, 34 KO) pontozta ki. Aztán Joshua ellen szembe találta magát a valósággal, egy igazi, majdnem ereje teljében lévő korábbi kétszeres egyesített világbajnokkal.