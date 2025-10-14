A bokszlegenda szerint a Tysont verő Jake Paul két éven belül világbajnok lesz

Lassan tényleg komolyan kell venni a 28 éves amerikai youtuber ökölvívói karrierjét, hiszen a meccsei tömegeket vonzanak, az egy évvel ezelőtti összecsapása az 58 éves Mike Tyson ellen rengeteg rekordot megdöntött. Egy biztos, szájkaratéban rettentő erős, és addig-addig kóstolgatta a világ legjobb nehézsúlyú bokszolójat az influenszerből bokszolóvá vált Jake Paul (12-1, 7 KO), hogy Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) figyelmét felkeltette, és az ukrán egy MMA-meccsen szívesen kiállna ellene. Az amerikai most nem ér rá, ugyanis éppen a könnyűsúlyú, ám atomöklű Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO) ellen készül ringbe lépni november 14-én. Ez a meccs természetesen bemutató ringcsata lesz, amely a két bunyós statisztikájába sem fog bekerülni. Ám utána alaposan beindulhat a volt influenszer ökölvívó karrierje.

Oscar De La Hoya szerint cirkálósúlyban két éven belül világbajnok lehet Jake Paul (Fotó: The Ring Magazine)

Jake Paul profi világbajnok? A legenda szerint két éven belül megtörténhet

A 28 éves amerikai az elmúlt 12 hónapban korábbi profi világbajnokok ellen is ringbe lépett: legyőzte a nehézsúlyú ikont, Mike Tysont (50-7-2, 44 KO), aki akkor 58 éves volt, legutóbb pedig júniusban egy cirkálósúlyú mérkőzésen a korábbi WBC középsúlyú bajnokot, Julio Cesar Chavez Jr.-t (54-7-2, 34 KO) pontozta ki. Ugyanakkor egyetlen vereségét pontozással Tommy Fury (11-0, 4 KO) ellen szenvedte 2023-ban.

Nézzük, kiket vert meg a nagyszájú influenszer:

AnEsonGib KO 1. menet

Nate Robinson (volt NBA-játékos) KO 2. menet

Ben Askren (volt birkózó, a Bellator váltósúlyú bajnoka) KO 1. menet

Tyron Woodley (korábbi UFC világbajnok) pontozás, majd KO 6. menet

Anderson Silva (korábbi UFC világbajnok) pontozás

Nate Diaz (vegyes harcművész) pontozás

Andre August KO 1. menet

Ryan Bourland KO 1. menet

Mike Perry (pusztakezes harcos) KO 6. menet

Mike Tyson (nehézsúlyú profi világbajnok) pontozás

Julio César Chávez Jr. (középsúlyú profi világbajnok) pontozás

Jake Paul mindig is azt hirdette, hogy választott sportágában mindenképpen el akar jutni a világbajnoki címig. Nos, a profi boksz élő legendája, a hat súlycsoportban is vb-címet szerző Oscar De La Hoya (39-6, 30 KO) szerint ez egyáltalán nem elképzelhetetlen. Érdemes a ring után a promóterek között is csúcsra jutó ikonra – 2014-ben az év promóterének választotta a Sports Illustrated – odafigyelni, hiszen annak idején nem kevesebb, mint 700 millió dolláros bevételt generált a fizetős meccseiből, és kizárólag Floyd Mayweather (50-0, 27 KO) és Manny Pacquiao (62-8-3, 39 KO) előzi meg azon a listán, amely a legtöbb nézőt vonzó bunyósokat rangsorolja.

Itt és most azonnal ki merem mondani, hogy szerintem Jake Paul két éven belül világbajnok lesz. Nem tudom, hány meccset kell majd ehhez vívnia, hogy lehetőséget kapjon egy komoly címmeccsre, de két éven belül feljut a csúcsra

– jelentette ki a secondsout.com portálnak Oscar De La Hoya.