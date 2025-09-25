Uszik teljesen megőrült, ketrecben akar verekedni Jake Paullal

Miközben Jake Paul (12-1, 7 KO) éppen a könnyűsúlyú, ám atomöklű Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO) ellen készül ringbe lépni november 14-én, megérkezett számára egy olyan kihívás, amire saját állítása szerint nagyon várt már. Ugyanis addig-addig húzogatta az alvó oroszlán bajszát, hogy az felébredt, és a profi ökölvívás nehézsúlyú vitathatatlan bajnoka, Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) megunta az influenszerből lett bunyós szájkaratéját, és megüzente neki, hajlandó összecsapni az amerikaival, ha az ennyire vágyik erre.

Uszik jelenleg a földkerekség legjobb bokszolója, biztos nem Jake Paul az esélyes arra, hogy elvegye az ukrán veretlenségét Fotó: BBC/Queensberry

Uszik 26 éve szenvedett legutóbb vereséget, amatőrben és a profik között mindent megnyert

Amikor a nyáron, július 19-én késő este a 38 éves ukrán bunyós a zsúfolásig megtelt Wembley-ben az ötödik menetben kiütötte a 27 éves Daniel Dubois-t (22-3, 21 KO), és ezzel pályafutása során harmadszor, a királykategóriában pedig másodszor lett vitathatatlan bajnok, mindenki kijelentette, aki a profi ökölvívás körül él és mozog, hogy jelenleg Olekszandr Uszik a világ legjobb bunyósa.

Miután az ukrán korábban bejelentette, hogy visszavonulása előtt mindössze két meccset szeretne vívni – nagyon úgy tűnik, hogy az egyik a WBO hivatalos kihívója, az új-zélandi Joseph Parker (36-3, 24 KO) lesz –, a másik „helyért” azonnal megindult a tülekedés.

Pedig nem egy életbiztosítás az ukrán ellen ringbe lépni, ugyanis Uszik elég régen érezhette meg, milyen vereséggel távozni a ringből, ugyanis amatőrben még 2009-ben, a milánói világbajnokságon kapott ki utoljára a nehézsúlyúak elődöntőjében, miután a későbbi világbajnok, az orosz Jegor Mehoncev 14-10-es pontozással jobbnak bizonyult Usziknál.

Uszik utolsó meccse, ahol az 5. menetben kiütötte Daniel Dubois-t:

Uszik amatőr statisztikája

olimpiai bajnok (2012 London)

világbajnok (2011 Baku)

335 győzelem

15 vereség

Az ukrán 2013-ban profinak állt, és 2016-ban már világbajnoknak is mondhatta magát a cirkálósúlyban, majd onnantól kezdve előbb a cirkálóban – Murat Gassiev (32-2-1, 25 KO) legyőzésével –, majd a nehézsúlyban legyőzte Tyson Furyt (34-2-1, 24 KO), és lett ebben a súlycsoportban is vitathatatlan bajnok.