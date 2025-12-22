Orbán Balázs: Két út van előttünk

Két út van előttünk: haladhatunk a brüsszeli úton, ami azt jelenti, hogy a pénzünket innen elviszik máshová, mások használják fel, mások fejlődnek belőle – hívta fel a figyelmet bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs felfedte, mint mondott a miniszterelnök az uniós állam- és kormányfőknek (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A másik lehetőségünk a magyar út: és akkor Magyarország fejlődni fog!

– hangsúlyozta.

A politikai igazgató a fentieket Orbán Viktor miniszterelnök beszédének egy részletéhez írta, amelyben a kormányfő arról beszél, hogy „az útépítéshez pénz kell. Pénz akkor van, ha nem engedjük, hogy elvigyék tőlünk”.

Ha nem tudtunk volna kimaradni a Brüsszel által elfogadott, Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelfelvételből, akkor ennek a hitelnek a ránk eső része 400 milliárd forint lett volna – hívta fel a figyelmet a kormányfő. Ennek az összegnek pedig sokkal jobb helye van az Alföldön, ahol út épül belőle, mint „valami ukrán oligarcha mellényzsebében” – utalt Orbán Viktor a néhány hete kipattant, az egész kijevi vezetést megrázó korrupciós botrányra.