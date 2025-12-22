orbán balázsmagyarországorbán viktoreu

Orbán Balázs: Két út van előttünk

Az ország előtt álló két útról írt a közösségi médiában a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs szerint ha a magyar utat választjuk, Magyarország fejlődni fog.

2025. 12. 22. 22:47
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: MTI/Bús Csaba
Két út van előttünk: haladhatunk a brüsszeli úton, ami azt jelenti, hogy a pénzünket innen elviszik máshová, mások használják fel, mások fejlődnek belőle – hívta fel a figyelmet bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs felfedte, mint mondott a miniszterelnök az uniós állam- és kormányfőknek
Orbán Balázs felfedte, mint mondott a miniszterelnök az uniós állam- és kormányfőknek (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A másik lehetőségünk a magyar út: és akkor Magyarország fejlődni fog!

– hangsúlyozta.

A politikai igazgató a fentieket Orbán Viktor miniszterelnök beszédének egy részletéhez írta, amelyben a kormányfő arról beszél, hogy „az útépítéshez pénz kell. Pénz akkor van, ha nem engedjük, hogy elvigyék tőlünk”.

Ha nem tudtunk volna kimaradni a Brüsszel által elfogadott, Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelfelvételből, akkor ennek a hitelnek a ránk eső része 400 milliárd forint lett volna – hívta fel a figyelmet a kormányfő. Ennek az összegnek pedig sokkal jobb helye van az Alföldön, ahol út épül belőle, mint „valami ukrán oligarcha mellényzsebében” – utalt Orbán Viktor a néhány hete kipattant, az egész kijevi vezetést megrázó korrupciós botrányra.

Orbán Balázs egy másik posztjában felfedte, mit mondott a miniszterelnök az uniós állam- és kormányfőknek az EU múlt heti brüsszeli csúcstalálkozóján.

Kétszer tettem kísérletet arra, hogy stratégiai változást érjek el ennek a testületnek, a tanácsnak, a háborús politikájában. Mind a kétszer kudarcot vallottam, valószínűleg azért, mert nem érveltem elég jól

– fogalmazott Orbán Viktor.

„Egyszer javasoltam nektek, hogy hajtsunk végre egy 180 fokos fordulatot, amikor Donald Trump megnyerte az amerikai elnökválasztást. Ez mindannyiunkat fölment. Változtatunk” – mondta a miniszterelnök.

A második, amikor találkozott az orosz elnök az amerikai elnökkel Alaszkában. Újabb lehetőség. Javasoltam nektek, változtassuk meg a stratégiánkat. Elutasítottátok

– emlékeztetett.

De most én teszek még egyszer, harmadjára is egy kísérletet. Arra kérlek benneteket, fontoljátok meg, hajtsunk végre egy 180 fokos fordulatot, álljunk be az amerikai elnök mögé. Ne csináljunk semmi mást. Támogassuk az amerikai elnök békekísérleteit, és a végén érjük el a békét, mert higgyétek el, olcsóbb dolog a békét finanszírozni, mint a háborút. Erre kérlek benneteket

– idézte fel Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Bús Csaba)

