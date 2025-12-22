A NATO vezetője fegyverbe szólítja a fiatalokat

Orbán Balázs a közösségi médiában megjelent bejegyzésében Mark Rutte NATO-főtitkárt idézi. A katonai szövetség vezetője úgy fogalmazott egy interjúban: „Több európai ország jelezte, hogy kész lenne csapatokat biztosítani, amennyiben erre igény mutatkozik.”

Mark Rutte, a NATO főtitkára (Fotó: AFP)

Jelenleg folyik annak pontos meghatározása, hogy milyen lenne ennek az úgynevezett »tettre készek koalíciójának« a felépítése: hogyan nézne ki egy bevetés?, mi történne a szárazföldön, a tengeren, a levegőben? Semmi kétségem: amikor a helyzet komolyra fordul, a fiatalok készek lesznek fegyvert fogni

– mondta Mark Rutte.

A miniszterelnök politikai igazgatója reagálásában kiemelte: az európai vezetők ma már nyíltan és félreérthetetlenül beszélnek a háborúról. Mark Rutte, a NATO főtitkára most arról beszél, hogy „tettre készek koalíciója” formálódik, és hogy ha a helyzet komolyra fordul, a fiataloknak fegyvert kell fognia.

A NATO-főtitkár korábban egy olyan háborúra való felkészülést sürgetett, amilyet legutóbb a nagyapáink és dédapáink éltek át. Ez egy újabb lépés az eszkaláció felé – a társadalmak mentális és politikai felkészítése egy európai–orosz közvetlen konfliktusra

– húzta alá Orbán Balázs. Hangsúlyozta: ugyanilyen figyelmeztető jel, hogy korábban a brit és a francia vezérkari főnök is arról beszélt, hogy az európai társadalmaknak el kell fogadniuk az áldozathozatalt, akár azt is, hogy elveszíthetik gyermekeiket egy háborúban.