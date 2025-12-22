oroszországnatoorbán balázsmark rutteorosz-ukrán háború

A NATO vezetője fegyverbe szólítja a fiatalokat

Megdöbbentő kijelentést tett Mark Rutte. A NATO vezetője ismét háborúba szólította Európát, sőt odáig ment, hogy szerinte a fiatalok készek lesznek fegyvert fogni. Orbán Balázs az európai háborús tervekre reagálva úgy fogalmazott: mi Magyarországon mindent meg fogunk tenni, hogy kimaradjunk a háborúból és meg tudjuk őrizni a békét – nem fogjuk engedni, hogy az európai háborús tervek árát a magyarok pénzével és életével fizessék meg.

Kozma Zoltán
2025. 12. 22. 12:42
Egyre közelebb a háború Európához (Fotó: AFP)
Egyre közelebb a háború Európához (Fotó: AFP)
Orbán Balázs a közösségi médiában megjelent bejegyzésében Mark Rutte NATO-főtitkárt idézi. A katonai szövetség vezetője úgy fogalmazott egy interjúban: „Több európai ország jelezte, hogy kész lenne csapatokat biztosítani, amennyiben erre igény mutatkozik.”

Mark Rutte, a NATO főtitkára (Fotó: AFP)
Mark Rutte, a NATO főtitkára (Fotó: AFP)

Jelenleg folyik annak pontos meghatározása, hogy milyen lenne ennek az úgynevezett »tettre készek koalíciójának« a felépítése: hogyan nézne ki egy bevetés?, mi történne a szárazföldön, a tengeren, a levegőben? Semmi kétségem: amikor a helyzet komolyra fordul, a fiatalok készek lesznek fegyvert fogni

– mondta Mark Rutte.

A miniszterelnök politikai igazgatója reagálásában kiemelte: az európai vezetők ma már nyíltan és félreérthetetlenül beszélnek a háborúról. Mark Rutte, a NATO főtitkára most arról beszél, hogy „tettre készek koalíciója” formálódik, és hogy ha a helyzet komolyra fordul, a fiataloknak fegyvert kell fognia.

A NATO-főtitkár korábban egy olyan háborúra való felkészülést sürgetett, amilyet legutóbb a nagyapáink és dédapáink éltek át. Ez egy újabb lépés az eszkaláció felé – a társadalmak mentális és politikai felkészítése egy európai–orosz közvetlen konfliktusra

 – húzta alá Orbán Balázs. Hangsúlyozta: ugyanilyen figyelmeztető jel, hogy korábban a brit és a francia vezérkari főnök is arról beszélt, hogy az európai társadalmaknak el kell fogadniuk az áldozathozatalt, akár azt is, hogy elveszíthetik gyermekeiket egy háborúban. 

Az üzenet világos: az európai társadalmaknak el kell fogadni, hogy a háború elkerülhetetlen.

Ez nyílt beismerése annak, hogy az európai vezetők többé nem a béke feltételeit keresik, hanem a háborúra készülnek. Erről szólt a múlt heti EU-csúcs is: ugyan sikerült megakadályozni, hogy az orosz vagyon elkobzásán keresztül hadüzenetet küldjenek Oroszországnak, de az európai vezetők egy hadikölcsön segítségével így is tovább mélyítették a konfliktust – közölte a politikai igazgató.

Mi Magyarországon mindent meg fogunk tenni, hogy kimaradjunk a háborúból és meg tudjuk őrizni a békét – nem fogjuk engedni, hogy az európai háborús tervek árát a magyarok pénzével és életével fizessék meg

 – zárta bejegyzését Orbán Balázs.

