Őrület: beállt a miniszter a francia tábornok mögé, aki halálba küldené a fiatalokat

Mandon tábornok kijelentette: Franciaországnak fel kell készülnie arra, hogy áldozatokat és gazdasági nehézségeket vállaljon a védelem prioritásává tétele érdekében, különben kudarcra ítéltetett. Azaz európai fiatalokat küldene a frontra, hogy életüket adják egy értelmetlen háborúért.

A halálba küldené a francia fiatalokat a tábornok (Fotó: AFP)

El kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk

– mondta a tábornok. Hozzátette: „Minden tudásunk, gazdasági és demográfiai erőnk megvan ahhoz, hogy elrettentsük a moszkvai rezsimet attól, hogy tovább próbálkozzon. Ami hiányzik, az az erőfeszítés ahhoz, hogy elfogadjuk a fájdalom árát azért, ami mi vagyunk.”

A tábornok nyilatkozata októberi parlamenti figyelmeztetésére épül, amikor már jelezte, hogy a francia hadseregnek „három-négy éven belül várható összecsapása Moszkvával”.