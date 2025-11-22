katonafranciaminiszter

Őrület: beállt a miniszter a francia tábornok mögé, aki halálba küldené a fiatalokat

Franciaország fegyveres erőinek minisztere, Catherine Vautrin támogatásáról biztosította Fabien Mandon tábornokot, aki arra szólította fel az országot, hogy mutasson „erőfeszítést” és fogadja el „gyermekeinek elvesztését”, hogy megvédje nemzeti identitását. A tábornok figyelmeztetése szerint Oroszország 2030-ra készülhet fel Nyugat-Európával szembeni konfrontációra. Az európai háborús pszichózis óriási méreteket ölt. Franciaországban hatalmas a felháborodás, nem akarnak a franciák meghalni Ukrajnáért.

Kozma Zoltán
2025. 11. 22. 8:35
Fabien Mandon (Fotó: AFP)
Fabien Mandon (Fotó: AFP)
Mandon tábornok kijelentette: Franciaországnak fel kell készülnie arra, hogy áldozatokat és gazdasági nehézségeket vállaljon a védelem prioritásává tétele érdekében, különben kudarcra ítéltetett. Azaz európai fiatalokat küldene a frontra, hogy életüket adják egy értelmetlen háborúért.

A halálba küldené a francia fiatalokat a tábornok (Fotó: AFP)
A halálba küldené a francia fiatalokat a tábornok (Fotó: AFP)

El kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk

 – mondta a tábornok. Hozzátette: „Minden tudásunk, gazdasági és demográfiai erőnk megvan ahhoz, hogy elrettentsük a moszkvai rezsimet attól, hogy tovább próbálkozzon. Ami hiányzik, az az erőfeszítés ahhoz, hogy elfogadjuk a fájdalom árát azért, ami mi vagyunk.”

A tábornok nyilatkozata októberi parlamenti figyelmeztetésére épül, amikor már jelezte, hogy a francia hadseregnek „három-négy éven belül várható összecsapása Moszkvával”.

A francia miniszter beállt az elképesztő javaslat mögé

Catherine Vautrin miniszter az X-en védte meg Mandont, hangsúlyozva, hogy a tábornok „teljesen jogosult kifejezni nézeteit a folyamatosan növekvő fenyegetésekről”. „Nyilatkozatait, amelyeket politikai célokra kiragadva a kontextusból, a katonai nyelvként értelmezik egy olyan vezetőétől, aki nap mint nap tudja, hogy fiatal katonáink életüket kockáztatják a nemzetért” – írta a miniszter. 

Felelősségünk egyértelmű: elkerülni minden konfrontációt, de felkészülni rá, és megerősíteni a védelmi szellemet, a kollektív erkölcsi erőt, nélküle egyetlen nemzet sem állhat ellen a próbának 

– húzta alá.

Ellenzéki felháborodás a „hadviselő” retorika miatt

Az ellenzék hevesen reagált Mandon tábornok szavaira. Jean-Luc Mélenchon, a baloldali Lázadó Franciaország (LFI) párt vezetője „teljes ellenérzését” fejezte ki a nyilatkozattal szemben, azt állítva, hogy a tábornok túllépte szerepét. 

Nem az ő dolga polgármestereket vagy bárkit is háborús előkészületekbe vonni, amelyekről senki sem döntött

 – jelentette ki Mélenchon, hozzátéve, hogy Mandonnak nem szabadna „áldozatokat terveznie, amelyek a diplomáciai kudarcaink következményei lennének, amelyekről a közvéleményt sem kérdezték meg”.

Az LFI párt közleményben követelte Emmanuel Macron elnöktől, hogy nyilvánosan fedje meg Mandont, és erősítse meg, hogy Franciaország stratégiai irányvonala „a demokratikus vita és a parlament által ellenőrzött polgári hatóságok kizárólagos hatásköre”.

Fabien Roussel, a Francia Kommunista Párt országos titkára „veszélyesnek” minősítette a beavatkozást: 

Nemet az elviselhetetlen háborús beszédnek! A 2026-os költségvetésben 7 milliárd euróval több van a fegyveres erőknek és 7 milliárddal kevesebb a helyi önkormányzatoknak. Társadalmi választás előtt állunk. Mi a békét választjuk, és elutasítjuk a háborús logikát.

A jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) alelnöke, Sébastien Chenu szerint Mandonnak „nincs legitimációja” ilyen nyilatkozatokra, és azt gyanítja, hogy esetleg az elnök kérte tőle ezt.

Louis Aliot, az RN-hoz tartozó perpignani polgármester hozzátette:

Fel kell készülni arra, hogy meghaljunk a hazánkért, másrészt viszont a viselt háborúnak igazságosnak kell lennie, vagy a nemzet túlélése kell legyen a tét. Nem hiszem, hogy sok francia kész meghalni Ukrajnáért.

 

