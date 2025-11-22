Trump miatt óriási a pánik a háborúpártiaknál

Németh Balázs bejegyzésében kiemelte: A pánik oka, hogy Trump mielőbb békét akar, ők pedig nem. Sem Brüsszel, sem Zelenszkij.

Trump miatt pánikol Brüsszel (Fotó: AFP)

Ugyanis ha békét kötnek Trump 28 pontos tervezetének feltételeivel, akkor kiderül, hogy négy éven át feleslegesen erőltették a háborús politikát, feleslegesen égették el az európai emberek pénzét, feleslegesen tették tönkre az európai gazdaságot, és minden alap nélkül hazudták azt, hogy Ukrajna Európa szabadságát védi – tette hozzá.

Elszórt az EU 185 milliárd eurót négy év alatt Ukrajnában. És közben meghalt nagyjából 1-1 millió ember a frontvonal mindkét oldalán.

Mi lesz a vége?? Az ukránok szempontjából egy sokkal rosszabb alku, mint amit 2022-ben, nem sokkal a háború kezdete után köthettek volna. Az oroszok pedig megkapják, amit szerettek volna.

– húzta alá a Fidesz-frakció szóvivője.