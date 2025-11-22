Trump miatt óriási a pánik a háborúpártiaknál

Németh Balázs bejegyzésében kiemelte: A pánik oka, hogy Trump mielőbb békét akar, ők pedig nem. Sem Brüsszel, sem Zelenszkij.
Ugyanis ha békét kötnek Trump 28 pontos tervezetének feltételeivel, akkor kiderül, hogy négy éven át feleslegesen erőltették a háborús politikát, feleslegesen égették el az európai emberek pénzét, feleslegesen tették tönkre az európai gazdaságot, és minden alap nélkül hazudták azt, hogy Ukrajna Európa szabadságát védi – tette hozzá.
Elszórt az EU 185 milliárd eurót négy év alatt Ukrajnában. És közben meghalt nagyjából 1-1 millió ember a frontvonal mindkét oldalán.
Mi lesz a vége?? Az ukránok szempontjából egy sokkal rosszabb alku, mint amit 2022-ben, nem sokkal a háború kezdete után köthettek volna. Az oroszok pedig megkapják, amit szerettek volna.
– húzta alá a Fidesz-frakció szóvivője.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!