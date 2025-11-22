orosz-ukrán háborúBudapesti békecsúcsZelenszkijTrump

Trump miatt óriási a pánik a háborúpártiaknál

Pánik van. A brüsszeli elit tagjai és több uniós tagállam vezetői pánikba estek. Erről írt a közösségi oldalán Németh Balázs. A Fidesz-frakció szóvivője szerint az európai politikusok kétségbeesetten hívogatják egymást, Trumpot és Zelenszkijt. Ma mini „csúcsot” is tartanak az ukrajnai fejlemények miatt.

Kozma Zoltán
2025. 11. 22. 7:30
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Németh Balázs bejegyzésében kiemelte: A pánik oka, hogy Trump mielőbb békét akar, ők pedig nem. Sem Brüsszel, sem Zelenszkij. 

Trump miatt pánikol Brüsszel (Fotó: AFP)
Ugyanis ha békét kötnek Trump 28 pontos tervezetének feltételeivel, akkor kiderül, hogy négy éven át feleslegesen erőltették a háborús politikát, feleslegesen égették el az európai emberek pénzét, feleslegesen tették tönkre az európai gazdaságot, és minden alap nélkül hazudták azt, hogy Ukrajna Európa szabadságát védi – tette hozzá.

Elszórt az EU 185 milliárd eurót négy év alatt Ukrajnában. És közben meghalt nagyjából 1-1 millió ember a frontvonal mindkét oldalán. 

Mi lesz a vége?? Az ukránok szempontjából egy sokkal rosszabb alku, mint amit 2022-ben, nem sokkal a háború kezdete után köthettek volna. Az oroszok pedig megkapják, amit szerettek volna.

– húzta alá a Fidesz-frakció szóvivője.

Ne felejtsük! 2022 tavaszán megfúrták a békekötést a nyugatiak, főként a britek. Idén augusztusban az alaszkai Trump–Putyin-találkozó után is megfúrták, aztán a budapesti békecsúcs bejelentése után is

 – közölte. Hozzáfűzte: Az elmúlt két nap nyilatkozataiból pedig egyértelmű, hogy most is ez jár a fejükben. Brüsszel továbbra is háborúzni akar. Putyint le kell győzni! Bármi áron – ez a jelszó! Az sem számít nekik, ha ebbe belerokkan Európa! És az sem, ha az európai családok pénzének egy jelentős részéből az ukrán háborús maffia, Zelenszkij köre gazdagodik.

Izgalmas órák és napok jönnek: megfúrja Trump béketervét a brüsszeli elit, vagy elengedik Zelenszkij kezét, észhez térnek, és végre felhagynak a háborús uszítással?!?

 – zárta gondolatait Németh Balázs.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

