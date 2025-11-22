TrumpUkrajnaAmerikaOrbán Viktor
magyar

Orbán Viktor: Európa sorsfordító pillanathoz érkezett

A magyar miniszterelnök ma elküldi a válaszlevelét Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének. Orbán Viktor a Facebookon tett bejegyzésében úgy fogalmazott: ha Európa háborúpárti vezetői – immáron Amerika támogatása nélkül – tovább öntik a pénzt és a fegyvereket Ukrajnába, azzal megágyaznak egy európai–orosz háborúnak. Magyarország a béke útját választja.

Kozma Zoltán
2025. 11. 22. 7:15
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. november 21-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/K
Az orosz–ukrán háború és vele egész Európa sorsfordító pillanathoz érkezett. Trump elnök nem adja fel, hogy békét teremtsen Ukrajnában. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerint Magyarország a háború helyett a béke útját választja (Fotó: AFP)
A magyar miniszterelnök szerint Európa előtt két út áll. 

Visszafordulhatunk a zsákutcából és végre egész Európa beállhat Trump elnök békekezdeményezése mögé. Beleértve a brüsszeli bürokratákat. Ehhez persze a háborúpárti vezetőknek szembe kell nézniüke azzal, hogy az elmúlt három és fél évben egy vesztes háborúban égették el az európai emberek pénzét

 – közölte a kormányfő

Kiemelte: 

A másik út háborúba vezet. Ha Európa háborúpárti vezetői – immáron Amerika támogatása nélkül – tovább öntik a pénzt és a fegyvereket Ukrajnába, azzal megágyaznak egy európai–orosz háborúnak. És erről Európának már vannak tragikus tapasztalatai. 

Nem kérdés, hogy Magyarország melyik utat választja. A béke útját. Erre hatalmaztak fel minket a magyar emberek, ezt diktálja az erkölcs és a józan ész. Ma ennek megfelelő levelet küldök az Európai Bizottság elnökének – tette hozzá.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. november 21-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

