Gyászol Tommy Lee Jones, holtan találták a lányát

Holtan találták Tommy Lee Jones Oscar-díjas színész harmincnégy éves lányát, Victoria Kafka Jonest egy San Franciscó-i luxusszállodában újév hajnalán – írja az Index.

Tommy Lee Jones és lánya, Victoria Kafka Jones (Fotó: AFP/Kazuhiro Nogi)

A San Franciscó-i tűzoltóságot hajnali 2.52-kor riasztották a helyszínre, ahol a szálloda személyzete már megkezdte a nő újraélesztését.

A kiérkező mentők azonban már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A rendőrség hajnali 3.14 körül érkezett a szállodához, a halottkém pedig megkezdte a hivatalos vizsgálatot.

Victoria Kafka Jones 1991. szeptember 3-án született.

Gyermekszínészként feltűnt apja Men in Black II című filmjében, a One Tree Hill című sorozatban és a The Three Burials of Melquiades Estrada című westernben, amelyet az édesapja rendezett.

Felnőttként már nem folytatott színészi karriert, de időnként elkísérte apját vörös szőnyeges eseményekre.

A halál pontos oka egyelőre ismeretlen, a hatóságok folytatják a vizsgálatot, de a források szerint az ügyben nem merült fel bűncselekmény gyanúja.

