san franciscotommy lee jonesvictoria kafka jonesújév

Gyászol Tommy Lee Jones, holtan találták a lányát

Victoria Kafka Jonest újév hajnalán találták meg egy San Franciscó-i luxusszállodában. Az ügyben nem vetődött fel bűncselekmény gyanúja.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 7:58
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Holtan találták Tommy Lee Jones Oscar-díjas színész harmincnégy éves lányát, Victoria Kafka Jonest egy San Franciscó-i luxusszállodában újév hajnalán – írja az Index.

US actor Tommy Lee Jones (L) as president of jury, poses with his daughter Victoria Jones (R) in a photo session prior to the opening ceremony of the 30th Tokyo International Film Festival in Tokyo on October 25, 2017. The film festival will be held from October 25 to November 3, 2017. (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP)
Tommy Lee Jones és lánya, Victoria Kafka Jones (Fotó: AFP/Kazuhiro Nogi)

A San Franciscó-i tűzoltóságot hajnali 2.52-kor riasztották a helyszínre, ahol a szálloda személyzete már megkezdte a nő újraélesztését.

A kiérkező mentők azonban már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A rendőrség hajnali 3.14 körül érkezett a szállodához, a halottkém pedig megkezdte a hivatalos vizsgálatot.

Victoria Kafka Jones 1991. szeptember 3-án született.

Gyermekszínészként feltűnt apja Men in Black II című filmjében, a One Tree Hill című sorozatban és a The Three Burials of Melquiades Estrada című westernben, amelyet az édesapja rendezett.

Felnőttként már nem folytatott színészi karriert, de időnként elkísérte apját vörös szőnyeges eseményekre.

A halál pontos oka egyelőre ismeretlen, a hatóságok folytatják a vizsgálatot, de a források szerint az ügyben nem merült fel bűncselekmény gyanúja.

Borítókép: Tommy Lee Jones Oscar-díjas színész és lánya, Victoria Kafka Jones (Fotó: AFP/Anadolu/David Mareuil)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu